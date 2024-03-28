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У Росії після теракту у "Крокусі" наростає міжетнічна ворожнеча, - NYT

28 березня, 2024 четвер
04:12
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

У Росії після нападу на підмосковний концертний зал посилилася антимігрантська риторика, що загрожує перерости у міжетнічну ворожнечу всередині РФ

Про це йдеться в публікації The New York Times.

Мільйони трудових мігрантів та росіян з-поміж етнічних меншин і раніше стикалися з ксенофобією, тепер же вона значно посилилася, оскільки четверо затриманих, які нібито причетні до нападу, є вихідцями з Таджикистану.

"Мігранти потрібні як гарматне м'ясо для російської армії і як робоча сила, сказала російська правозахисниця Світлана Ганнушкіна. "І коли їм (владі) потрібно буде виконати план боротьби з тероризмом, вони також зосередяться на цій групі", - додала вона.

"Вони хапатимуть таджиків і звинувачуватимуть українців, – сказала Ганнушкіна. – Це було зрозуміло від самого початку".

Зазначається, що таджики в Москві настільки налякані, що майже не виходять на вулицю. Вони тепер побоюються не лише депортації, а й того, що їх можуть силоміць послати на війну проти України.

Путін завжди прагнув використовувати етнічну напруженість у власних цілях. Його прихід до влади був пов’язаний з війною в Чечні, де Росія намагалася жорстоко придушити сепаратистські рухи. Путін також сприяв розпалюванню сепаратизму в грузинських регіонах Південна Осетія та Абхазія для подальшої їх окупації.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Росія
теракт
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