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У США заявили, що не пропонували жодних амністій для Мадуро після виборів у Венесуелі

Світлана Кравченко
13 серпня, 2024 вiвторок
10:39
Світ Ніколас Мадуро

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що не пропонувала амністію президенту Венесуели Ніколасу Мадуро, щоб захистити його від кримінального покарання в Штатах в обмін на відмову від влади після виборів

Зміст

Про це пише Reuters.

Так, представниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу заявила, що з часу проведення виборів у Венесуелі жодних подібних пропозицій не було зроблено.

"З часу виборів 28 липня ми не робили жодних конкретних пропозицій амністії для Мадуро чи інших", - наголосила вона.

Напередодні The Wall Street Journal у своїй публікації заявило про можливі таємні переговори між Сполученими Штатами та Венесуелою. За даними видання, США могли запропонувати Мадуро амністію в обмін на його відмову від влади.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

Теги:
вибори
Венесуела
США
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