Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Тбілісі триває багатотисячний марш опозиції проти результатів парламентських виборів

У Тбілісі триває багатотисячний марш опозиції проти результатів парламентських виборів

Марія Науменко
10 листопада, 2024 неділя
18:58
Світ Грузія протести

У неділю, 10 листопада, у Тбілісі відбувається масштабна акція протесту, організована незалежною громадською платформою Daitove. Активісти вимагають проведення перевиборів до парламенту

Зміст

Про це інформує NewsGeorgia.

На відміну від попередніх протестів, що проходили під егідою політичних партій, ця акція ініційована громадянським суспільством.

Учасники протесту вимагають визнання фальсифікованими та нелегітимними результатів парламентських виборів 26 жовтня та проведення нових виборів під міжнародним контролем. Головна вимога залишається незмінною: бачення Грузії як частини Європейського Союзу.

Як пише SOVA, демонстранти вирушили від площі Свободи до мосту Бараташвілі, тримаючи в руках прапори Грузії та ЄС, а також ватмани різного змісту та скандують: "Грузія, Грузія, хай живе Грузія!".

Вибори у Грузії 26 жовтня 2024 року: що відомо

У суботу, 26 жовтня 2024 року, в Грузії відбулося голосування на виборах до парламенту. Центрвиборчком країни визнав переможцем керівну проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС і НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали перебіг голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Прокуратура Грузії 30 жовтня розпочала розслідування за фактом імовірної фальсифікації парламентських виборів з ознаками злочину. У межах слідства президентку Зурабішвілі викликали на допит, проте вона відмовилася. Наступного дня стало відомо, що прокуратура розслідує 47 справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день виборів. Зокрема, правоохоронці затримали двох людей за підозрою у вкиданні бюлетенів.

Опозиційні партії Грузії анонсували проведення другої акції протесту проти визнання результатів парламентських виборів. Експерт-міжнародник, учасник акції протесту у Грузії Гіоргій Іналішвілі розповів про акцію протестів у Грузії, яка зібралася 4 листопада. 

Згодом апеляційний суд Грузії скасував рішення щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях. 

7 листопада апеляційний суд Грузії скасував рішення судді щодо анулювання результатів голосування на кількох дільницях через порушення таємниці голосування на виборах до парламенту.

Теги:
Відео
Новини
ЄС
Грузія
акції протестів
Читайте також:
Автор Микола Княжицький
9 листопада, 2024 субота
"Крим – це Україна" – заявила адміністрація президента Дональда Трампа
путін
Автор Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
Держдеп США припустив, на яких умовах Путін погодиться на перемовини
мзс Росії
Автор Анатолій Буряк
9 листопада, 2024 субота
МЗС РФ: Росія розгляне пропозиції Трампа щодо України, але за двох умов
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.3
    Продаж 45.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
10 листопада
20:23
Ексклюзив
Тривалий час ми будемо в позиційному "тупіку": Defense Express про поповнення РФ на півдні
20:20
Володимир Зеленський
Зеленський: російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших дронів
20:19
SCALP EG
Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp
20:02
OPINION
Трамп — не фанат Путіна. Трамп фанат виключно Трампа
19:49
Оновлено
У Каушанському районі виявили безпілотник
У Молдові після атаки РФ на Україну виявили другий дрон за день, в МЗС країни відреагували
18:45
Аналітика
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Сувора дисципліна та любов до порнографії: якими є північнокорейські солдати, що воюють проти України. Пояснюємо
18:37
Оновлено
УПЛ: рівненьский "Верес" вперше в історії обіграв львівський "Рух" - 2:0 (10.11.2024)
"Верес" вперше в історії переміг "Рух", "Шахтар" розбив "Зорю". Результати й розклад 13-го туру УПЛ
18:14
Ексклюзив
Міжнародний фестиваль "Земля Поетів"
У Львові триває перший Міжнародний фестиваль "Земля Поетів"
18:13
Вовчанськ, Харківщина
У зруйнованому на 90% Вовчанську залишається 30-40 жителів
18:10
Ексклюзив
Новий рекорд України: у Києві одночасно 700 людей пройшли курси з такмеду
Новий рекорд України: у Києві одночасно 700 людей пройшли курси з такмеду
18:00
Оновлено
На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація надвечір 10 листопада
18:00
OPINION
Трамп і Маск: що живить цей тандем
17:47
Україна Британія
Британський міністр фінансів Даррен Джонс: Україна повинна повністю повернути свою територію
17:30
Куп'янськ
У Куп’янській громаді на Харківщині зачинилося останнє відділення Укрпошти і більше не працюють банкомати
17:07
Підприємиця з Криму допомогла РФ викрасти 500 українських дітей
Підприємиця з Криму допомогла РФ викрасти 500 українських дітей: отримала 3 роки з конфіскацією
17:00
Огляд
Sypaq Corvo PPDS
Схожий на коробку з-під піци: що таке "картонний дрон" Sypaq Corvo PPDS і як ці дешеві апарати атакують окупантів і їхні винищувачі
16:42
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 108 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках
16:19
сказ собака
У Полтаві побільшало безпритульних собак небезпечних порід: яка причина
16:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За останні три доби ворог випустив по Одещині 54 ударні БПЛА: в ОВА розповіли про наслідки атак
16:02
OPINION
Трамп у Білому домі: що можна передбачити вже
15:55
Біженці із Суджі вийшли на мітинг у Курську: їм не виплачують компенсацію за зруйноване житло
15:55
Огляд
Тульська область
Українські дрони у Москві, уражений військовий порт РФ у Каспійському морі та детонація й пожежа на складі боєприпасів на Брянщині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
15:51
Маріуполь
На ТОТ Запоріжжя не переоформлене за законами РФ житло забирають в українських власників та віддають окупантами і колаборантам
15:32
Єгипт
У Єгипті автобус з туристами потрапив у ДТП: серед постраждалих - українці
15:19
Курська область
РФ зібрала 50 тис. військових, аби повернути території Курщини, - NYT
15:17
пістолет
Кабмін дозволив цивільним стріляти по окупантах із задекларованої зброї
15:08
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Політолог Бобиренко назвав дату, до якої слід очікувати перші результати переговорів з Росією
14:54
біткоїн
Біткоїн вперше досяг позначки $80 тис. після перемоги Трампа на виборах у США
14:34
OPINION
Путін вислухає Трампа
14:33
Дмитро Пєсков
Пєсков про Трампа: сприймає усе через ділові угоди й при цьому непередбачуваний
14:13
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі щонайменше 10 "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
14:12
Доброволець з Британії Каллум Тіндал-Дрейпер
На війні проти Росії загинув 22-річний доброволець з Британії
14:07
Ніккі Гейлі та Дональд Трамп
Трамп передумав запрошувати Ніккі Гейлі та Майка Помпео працювати до своєї адміністрації
14:00
OPINION
блог Ніка Нікалео
Бельгія: особливий підхід до освіти
13:33
Ізраїль
Міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер таємно відвідав Росію, - ЗМІ
13:27
Погода, осінь
Без значних опадів, але місцями тумани: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
12:59
Адмірал Джеймс Ставрідіс (ВМС США)
Ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі Ставрідіс: у випадку домовленостей з РФ, можна задіяти не американських, а європейських миротворців
12:58
Оновлено
Удар по Одесі 10 листопада
Росіяни атакували "шахедами" Україну: в Одесі й на Харківщині є постраждалі, серед них діти
12:58
Дональд Трамп
Трамп здобув перемогу в Арізоні, останньому штаті на президентських виборах у США
12:47
Ексклюзив
новини Львівщини
"Не важко спрогнозувати наступний крок влади": ексміністр соцполітики Рева про виплати 1000 грн кожному українцю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV