Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У ЦПД припустили, скільки військових Росія може перекинути з Сирії

У ЦПД припустили, скільки військових Росія може перекинути з Сирії

Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
02:15
Світ Сирія

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що Росія з Сирії може перекинути не більше 6-7,5 тисяч військових

Зміст

Про це він написав у telegram. 

За словами Коваленка, станом на літо 2024 року у Сирії перебувало близько 6000–7500 російських військових, включно з представниками ПВК.

"Відповідно, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до РФ з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях. Щобільше, частина з цих вояків може бути перекинута в Африку", - йдеться у повідомленні. 

Що відбувається в Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару, Досі.

Російські ЗМІ увечері 8 грудня повідомили, що Асад разом зі своєю родиною прилетів до Москви, де Росія нібито надала їм притулок.

Головне управління розвідки МОУ заявило, що Росія запустила дезінформаційну кампанію про авіакатастрофу літака з Башаром Асадом для прикриття операції з його порятунку.

Згодом сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито увійшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що падіння режиму диктатора Башара Асада є "історичним моментом" для сирійського народу.

Очільник Пентагону Ллойд Остін вважає, що міжнародна терористична організація "Ісламська держава" може скористатися поваленням режиму диктатора Башара Асада в Сирії.

Теги:
Новини
Росія
Сирія
Близький Схід
Війна з Росією
Читайте також:
Реджеп Тайїп Ердоган
Автор Катерина Єсікова
8 грудня, 2024 неділя
"Світ стане зовсім іншим": Ердоган заявив, що наступні 2-3 місяці будуть дуже важливі
Голова польського Інституту національної пам'яті, кандидат в президенти від PіS Кароль Навроцький
Автор Анатолій Буряк
8 грудня, 2024 неділя
"Не дивіться на мене, як на хлопця зі спортзалу": Кандидат в президенти Польщі Навроцький відповів на появу присвяченого йому "гангстерського" компромату
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
  • USD 41.32
    Купівля 41.32
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 грудня
01:44
Прапор США
Британія та США в межах Стратегічного діалогу обговорили війну РФ проти України
01:16
Україна повернула з РФ та ТОТ п'ятьох дітей
Україна повернула з РФ та ТОТ п'ятьох дітей
00:48
Ілюстративне
Винищувачі Нідерландів перехопили 3 російські літаки над Балтійським морем
00:22
Укрзалізниця запустила новий поїзд між Харковом і Дніпром
2024, понедiлок
9 грудня
23:40
речник Держдепу США Метью Міллер
"Режим убив сотні тисяч невинних": Держдеп США назвав РФ відповідальною за злочини проти мирних жителів у Сирії
23:24
Євросоюз
Саміт ЄС підтримає Україну та Молдову і засудить дії уряду Грузії, - Радіо Свобода
22:56
Оновлено
війна з Росією
На фронті відбулося 151 бойове зіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку - 51 ворожа атака
22:55
Droid TW 12.7
До експлуатації в ЗСУ допустили роботизований комплекс з кулеметом Droid TW 12.7
22:41
шенгенська віза шенген
Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
22:19
Ексклюзив
Сирія
Росія звинувачує Іран, а Іран - Україну, - керівник ЦПД Коваленко про ІПСО навколо ситуації в Сирії
22:13
Ексклюзив
РФ Сирія
Росія намагатиметься залишити за собою військові бази у Сирії, - політичний аналітик Тишкевич
22:12
контрактна служба
До рекрутингових центрів Сил оборони звернулися вже понад 29 тис. громадян: в яких регіонах найбільше
21:52
Павло Кириленко
У справі ексголови АМКУ Кириленка завершили слідство: йому змінили підозру
21:37
Мер Единбурга Кеммі Дей
Мера Единбурга Дея звинуватили у домаганнях до українських біженок і відсторонили від посади
21:33
Ексклюзив
У Парижі відбулась тристороння зустріч між Макроном, Трампом та Зеленським
"Перемовини почалися, вимальовуються червоні лінії": Гончаренко про зустріч Зеленського, Трампа і Макрона
21:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи перекине РФ війська із Сирії на війну в Україні, як армійська авіація полює на ворожі "шахеди", а морські дрони - на гелікоптери. Колонка Сергія Згурця
21:09
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки
21:00
Сили безпілотних систем
Сили безпілотних систем відкрили рекрутинговий центр у Києві
20:52
вибух
Другий день поспіль: у Харкові невідомі знову підірвали вибухівку біля відділку поліції
20:44
Президент Сирії Башар аль-Асад
Ознака неспроможності РФ воювати на кількох театрах бойових дій, - Бюро нацбезпеки Польщі про падіння режиму Асада
20:40
Ексклюзив
Дональд Трамп
Росіянам вже не подобається позиція Трампа, - політтехнолог Загородній
20:37
дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube
Агресія, цькування, сексизм та погрози: результати дослідження онлайн-насильства щодо журналісток у коментарях YouTube
20:03
OPINION
блог Андрій Магера
Не Сирія. Мета Путіна — Україна
19:58
Оновлено
"Динамо" - "Олександрія" 3:0 (08.12.2024)
"Полісся" вдев'ятьох програло "Руху", "Динамо" розбило "Олександрію": результати усіх матчів 16-го туру УПЛ
19:53
Глава Пентагону Остін попередив, що ІДІЛ може скористатися падінням режиму Асада в Сирії
19:39
Володимир Зеленський
Кадрові зміни і якість підготовки українських воїнів: Зеленський провів Ставку
19:23
ЄС
У ЄС готують санкції проти грузинської влади
19:13
Оновлено
Фрідріх Мерц
Кандидат у канцлери Німеччини Мерц у Києві заявив, що підтримує передачу далекобійної зброї Україні
19:04
Румунія, прапор Румунії
У Румунії поліція затримала 20 людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї
19:03
Ліонель Мессі та Сергій Кривцов (ліворуч)
Український футболіст Кривцов залишив команду Мессі
19:02
Мультфільм "Ваяна 2" за два тижні прокату став шостим за касовими зборами фільмом року
19:01
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський припустив розміщення іноземних військ в Україні як тимчасову гарантію безпеки
19:01
Володимир Зеленський
Режим Асада впав, тому що вся боєздатна російська армія воює на території України, - Зеленський
18:58
Кая Каллас
Каллас завадила Меркель запросити Путіна на саміт Євросоюзу у 2021 році, - Politico
18:54
діти, злочини росії
"Переконують залишатися на навчання": росіяни перед Новим роком вивозять дітей з ТОТ Донеччини на Урал, - ЦНС
18:47
Володимир Зеленський
Україна організувала нову контактну групу щодо завершення війни
18:39
Ексклюзив
Оленівка. Куратори зла. Документаальний фільм
Операція готувалася не один місяць: Андрющенко про подробиці знищення ексначальника Оленівської колонії
18:37
Золотий глобус
Оголосили претендентів на "Золотий глобус", 5 номінацій у фільму з акторами-росіянами
18:04
електроенергія
Укренерго 10 грудня застосовуватиме одну та дві черги вимкнень світла
18:01
OPINION
Сирія. Смерть диктатури
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV