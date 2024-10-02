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У Вірменії заявили, що Азербайджан не хоче підписувати мирний договір

Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2024 середа
19:21
Світ Вірменія

У Вірменії заявили, що проєкт мирної угоди з Азербайджаном майже готовий, однак Баку не хоче підписувати документ

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Про це повідомив вірменський міністр закордонних справ Арарат Мірзоян, передає "Новини-Вірменія".

"Є майже остаточний проєкт мирного договору з Азербайджаном, проте його не підписують, оскільки Азербайджан щоразу виступає з якимись новими передумовами. Ми бачимо, що вони не хочуть підписувати договір", - розповів він на безпековому форумі у Варшаві.

Також Мірзоян додав, що в Азербайджані кажуть про потребу багато чого погодити стосовно угоди. За його словами, "у світі немає жодного документа, який міг би включити усі питання".

"Ми можемо підписати документ і далі продовжувати працювати над питаннями, що залишилися. Була проведена величезна робота за останні два-три роки, незважаючи на всі виклики, ескалації, атаки на територію Вірменії", - запевнив міністр.

Також Мірзоян підкреслив: Єреван конструктивно налаштований під час переговорів.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня 2023 року міністерство оборони Азербайджану оголосило  про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки". 

Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.

3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.

Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.

17 листопада Міжнародний суд ООН зобов'язав Азербайджан дозволити етнічним вірменам повернутися до Нагірного Карабаху. 18 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван та Баку змогли домовитися про основні принципи мирного договору, але все ще "розмовляють різними дипломатичними мовами".

Влада Азербайджану та Вірменії 7 грудня оголосила про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру, зокрема про обмін полонених та продовження переговорів щодо мирної угоди.

1 січня 2024 року офіційно припинила своє існування невизнана Нагірно-Карабаська Республіка (Республіка Арцах).

28 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян запропонував владі Азербайджану підписати пакт про ненапад.

Російські "миротворці" почали виходити з території вже неіснуючої "Нагірно-Карабаської Республіки", яку повернув під свій контроль Азербайджан, у квітні цього року.

31 серпня Вірменія і Азербайджан підтвердили, що угода, яка може принести мир на Південний Кавказ після десятиліть конфлікту, близька до підписання.

27 вересня Пашинян заявив, що Вірменія готова внести зміни до конституції, аби укласти мирний договір з Азербайджаном.

Теги:
політика
Азербайджан
Вірменія
Нагірний Карабах
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