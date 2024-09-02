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Уряд Фінляндії запропонував заборонити росіянам купувати нерухомість в країні

Марія Науменко
2 вересня, 2024 понедiлок
13:51
Світ Фінляндія

У понеділок, 2 вересня, міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що фінський уряд запропонував заборонити більшості російських громадян купувати нерухомість у країні з метою захисту національної безпеки

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з пропозицією, заборона на купівлю нерухомості не поширюватиметься на осіб з подвійним громадянством та росіян, які постійно проживають у Фінляндії або інших країнах Європейського Союзу, і підлягає експертним консультаціям перед подальшим голосуванням у парламенті.

"Ці правила спрямовані на запобігання можливим ворожим впливам на Фінляндію", - заявив він.

За словами Хакканена, Фінляндія вже відстежує близько 3500 об'єктів нерухомості в країні, пов'язаних з російськими власниками.

У виданні зазначили, що протягом певного часу Гельсінкі намагається обмежити придбання російськими громадянами нерухомості поблизу стратегічних об'єктів, спираючись на існуючі правила, заблокувавши три угоди в жовтні минулого року і ще три - в січні цього року.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада 2023 року Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції. Прем'єр Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну. 

Згодом 22 листопада 2023 року Фінляндія оголосила, що закриває всі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі. Тоді Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні. 

Пізніше 28 листопада 2023 року уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією, щоб зупинити потік шукачів притулку. 8 грудня 2023 року прикордонна служба Євросоюзу доправила 55 працівників для спостереження за кордоном Фінляндії з Росією.

Згодом прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо оголосив про відкриття 14 грудня двох прикордонних пунктів на східному кордоні: МАПП Вааліма і МАПП Ніірала. Інші прикордонні пункти на сході залишаються закритими. Того ж дня уряд Фінляндії вирішив знову закрити пункти пропуску на кордоні з Росією. 

8 серпня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна не відкриватиме кордон з Росією щонайменше до осені.

Теги:
Росія
Фінляндія
Війна з Росією
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