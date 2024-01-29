В Орбана заявили про готовність Угорщини піти на компроміс щодо допомоги Україні на €50 млрд від ЄС

Про це повідомляє Reuters.

Балаж Орбан зазначив, що Будапешт 27 січня надіслав Брюсселю пропозицію, що демонструє готовність Угорщини використовувати бюджет ЄС для пакета допомоги Києву.

Видання нагадало, що раніше прем'єр-міністр Угорщини Орбан був активним критиком фінансової та військової підтримки України з боку Євросоюзу. Зокрема, він заблокував перегляд бюджету блоку: це змусило лідерів ЄС розробити план "Б" та скликати екстрений саміт для розв'язання питання допомоги Україні.

Що відомо про блокування Угорщиною допомоги ЄС Україні

15 грудня 2023 року Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

15 грудня повідомлялося, що у ЄС знайшли спосіб обійти блокування Орбаном €50 млрд допомоги для України та назвали термін проведення позачергового саміту.

21 грудня Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС. Цього ж дня він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні 50 млрд євро на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року

9 січня повідомлялося, що Угорщина може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

Своєю чергою Орбан запевнив, що не проти допомоги Україні в принципі, але наполіг, що будь-яке фінансування України має бути відокремлена від бюджету ЄС і пропорційно економіці країн членів.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з Віктором Орбаном у Будапешті заявив, що підтримує його "законну" боротьбу

25 січня Bloomberg написав, що Угорщина не перешкоджатиме створенню військового фонду ЄС на €5 млрд для України, що дозволить ініціювати угоду про модернізацію механізму стабільного постачання зброї Києву.

29 січня стало відомо, що Євросоюз підготував план економічних дій щодо Угорщини з метою зняти вето, якщо Будапешт не погодить допомогу Україні.