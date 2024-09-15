Венесуела заарештувала 6 іноземців за підозрою у спробі вбивства президента Мадуро

Про це повідомляє АР.

Про арешти оголосив на державному телебаченні міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабелло. Він заявив, що іноземні громадяни нібито були частиною змови ЦРУ з метою повалення уряду Венесуели та вбивства кількох членів його керівництва. У телевізійній програмі Кабелло показав зображення гвинтівок, які, за його словами, були конфісковані в деяких з учасників змови.

Серед арештованих - американських громадян, член військово-морського флоту, якого Кабелло ідентифікував як Вілберта Джозефа Кастаньеду Гомеса. Кабелло сказав, що Гомес був морським котиком, який служив в Афганістані, Іраку та Колумбії.

Посольство Іспанії у Венесуелі не відповіло на прохання прокоментувати арешти своїх громадян.

Державний департамент США підтвердив затримання військовослужбовця США і заявив, що йому відомо про "непідтверджені повідомлення про двох додаткових громадян США, затриманих у Венесуелі".

"Будь-які заяви про причетність США до змови з повалення Мадуро є категоричною неправдою. Сполучені Штати продовжують підтримувати демократичне вирішення політичної кризи у Венесуелі", – йдеться в заяві.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку.

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

На початку вересня Сполучені Штати конфіскували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Це сталося в Домінікані.

Сполучені Штати запровадили санкції проти 16 союзників президента Венесуели Ніколаса Мадуро у відповідь на фальсифікації на виборах у країні й подальші репресії уряду проти опозиції.