"Вони занадто зациклені на Україні": Трамп рекомендував Росії вивести свої війська із Сирії

Про це повідомляє Bloomberg.

Коментуючи ситуацію в країні, де повстанці, що борються проти режиму президента Башара Асада, відвоювали ряд населених пунктів, Трамп зазначив, що Росія "здається нездатною" зупинити це через те, що вона "занадто зациклена на Україні"

"Але зараз їх, як, можливо, і самого Асада, витісняють, і це, можливо, найкраще, що може з ними статися", - наголосив новообраний президент.

Крім того, він підкреслив, що американські війська не повинні брати участь у конфлікті.

Читайте також: Перспектива Асада нагадала Путіну долю Каддафі

За даними Пентагону, близько 900 американських військовослужбовців дислоковані в Сирії, переважно на сході та північному сході країни, в рамках місії із запобігання відродженню Ісламської держави.

У виданні пояснили, що Асад залишається при владі за підтримки Росії та Ірану, але майже через три роки після вторгнення в Україну президент Росії Владімір Путін не дав жодних чітких вказівок на підтримку або розгортання військ для підтримки Асада.

Росія втрутилася в громадянську війну в Сирії у 2015 році, воюючи разом з ополченцями, підтримуваними Іраном, щоб підтримати режим їхнього спільного союзника Асада.

Що відбувається зараз у Сирії

У Сирії триває масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

30 листопада Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що Росія буде збільшувати свою військову присутність в Сирії тими силами, які вже перебувають в тому регіоні, без перекидання військ з фронту російсько-української війни.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країні, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран.

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії.

5 грудня сирійські повстанці увійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста.

6 грудня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

Станом на суботу, 7 грудня, сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни, що наближає їх до столиці Дамаска.