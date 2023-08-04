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Світан впевнений, що гелікоптери Білорусі виконували бойове завдання на перетин кордону з Польщею

4 серпня, 2023 п'ятниця
23:31
Світ Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі

Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор, вважає, що білоруські пілоти з самого початку знали, що будуть здійснювати провокацію

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Льотчики білоруських гелікоптерів однозначно знали, що перетинають польський кордон. Вони виконували бойове завдання на перетин державного кордону. Це літак може на великій висоті зрізати по куту, азимуту і заскочити на кілометр-два, навіть цього не помітивши. Але пілоти гелікоптерів точно на таких малих висотах, які називають польотами по кущах, знали, що перетинають кордон. Їм було поставлене завдання, наприклад, залетіти на 3 км та повернутися. За всіма правилами це розцінюється як прикордонний інцидент. Білоруські пілоти з самого початку виконували провокацію до такого прикордонного інциденту, а далі спостерігали за реакцією поляків", - прокоментував військовий льотчик-інструктор.

Роман Світан зауважив, що у Польщі відреагували за відповідним нормами: викликали посла Білорусі, показали та довели перетин кордону, висунули ноту протесту.

"А виконавці цього інциденту знали, що буде саме така відповідь, і їх не зіб'ють. Цією провокацією вони промацують червону лінію, коли у натовців включиться, як я називаю, Ердоганівський режим. Тобто це тоді, коли збивався російський літак за одну секунду при заході на територію Туреччини. Однак така відповідь Ердогана тоді була після декількох його попереджень", - зазначив Світан.

Кордон Польщі та Білорусі: що відомо

23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.

У червні на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.

Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції "Вискулі", що за 7,5 км від кордону.

У Пентагоні прокоментували порушення: наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".  

4 серпня посольство Польщі в Мінську передало Міністерству закордонних справ Білорусі інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору двома білоруськими військовими вертольотами

Польща
Білорусь
Туреччина
Реджеп Ердоган
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