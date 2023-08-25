Тайвань заявив про входження у зону "відповіді" 13 китайських винищувачів

Про це передало агентство Reuters.

Китай, який вважає демократично керований Тайвань своєю територією, протягом останніх трьох років скаржиться на посилення військового тиску з боку Пекіна.

У суботу Китай провів одноденні навчання навколо Тайваню у відповідь на короткі зупинки віцепрезидента Вільяма Лая в Сполучених Штатах цього місяця.

Міністерство повідомило, що, починаючи з 7 ранку (23:00 за Гринвічем), воно виявило 22 китайські літаки - винищувачі, бомбардувальники, літаки раннього попередження і безпілотники - з яких 13 увійшли в зону "реагування" Тайваню, хоча не надало подробиць.

Зазначається, що Тайвань відправив літаки й кораблі для спостереження за ними.

Тайвань не розголошує, де знаходиться його зона "реагування", але він пильно стежить за Тайванською протокою і територією на південь і південний захід від острова, де часто концентрується китайська військова активність.

Китай не оголошував про подальші навчання навколо Тайваню з суботи, хоча він часто проводить такі місії, не повідомляючи про них ні заздалегідь, ні після них.

Цього тижня міністерство оборони Тайваню заявило, що не може судити про те, чи завершилися китайські навчання, які розпочалися в суботу, оскільки Пекін не зробив жодного оголошення. Китай продовжує військові пересування навколо Тайваню, хоча і в менших масштабах.

Міністерство оборони в окремій заяві в п'ятницю вранці повідомило, що протягом попередніх 24 годин воно помітило два китайські безпілотники поблизу північного Тайваню.

Обидва перетнули серединну лінію протоки, яка до минулого року слугувала неофіційним бар'єром між двома сторонами, але яку зараз регулярно перетинають китайські літаки.

Що відомо про ситуацію з військовими літаками Китаю на території Тайваню

Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю", та неодноразово погрожував вторгненням.

26 березня Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь їхнього встановлення з Китаєм.

Згодом колишній президент Тайваню Ма Їнцзю відвідав КНР де заявив, що обидві сторони мають працювати разом, аби уникнути війни, адже народи обох держав "є китайцями".

Натомість Китай назвав провокацією та "порушенням суверенітету" на той момент заплановану зустріч президентки Тайваню Цай Інвень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

У МЗС Китаю заявили, що питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати.

5 травня у США заявили, що у разі виникнення збройного конфлікту між Китаєм і Тайванем світова економіка втрачатиме до $1 трлн щорічно протягом перших кількох років.

8 квітня Китай оголосив триденні військові навчання довкола Тайваню після того, як лідерка острова відвідала США та зустрілася зі спікером палати представників.

На другий день військових навчань, що відбулися 9 квітня, Китай імітував точкові удари по ключових цілях та акваторії Тайваню, своєю чергою уряд острова заявив про активізацію китайської авіації.

10 квітня у МЗС КНР заявили, що "основною нормою" у світі має бути позиція "одного Китаю", а конфлікт з Тайванем - це виключно внутрішня справа держави.

14 травня військові Тайваню виявили на одному з островів неподалік від Китаю уламки, ймовірно, китайської повітряної кулі.

Міністр оборони США Ллойд Остін 3 червня попереджав, що війна за Тайвань була б руйнівною та могла б вплинути на світову економіку.

Уранці 8 червня у відповідь на входження 37 китайських військових літаків у зону ППО острова, Тайвань активував свої системи. Частина літаків потім полетіла в західну частину Тихого океану.

9 серпня десять китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, яка раніше була неофіційним кордоном між Китаєм та Тайванем. За словами міноборони країни, це стало другим подібним вторгненням за тиждень. Пізніше, 19 серпня, Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню у відповідь на візит віцепрезидента Вільяма Лая до США.