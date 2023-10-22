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Те, що зараз немає великої війни на Близькому Сході, є заслугою США, - Бурковський

22 жовтня, 2023 неділя
19:37
Війна в Ізраїлі ізраїльські солдати

Виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський вважає, що те, що наразі немає великої війни на Близькому Сході, є заслугою США

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Не забуваймо, що Саудівська Аравія - це династія Ваххабітів. Це доволі радикальна династія з радикальним поглядом на іслам та його ворогів. Хай там як, але так, те, що зараз немає великої війни на Близькому Сході - це заслуга США, бо вони дуже жорстко стоять і не дозволяють і своєю дипломатією і своєю військовою присутністю цій війні спалахнути", - заявив він.

Бурковський вважає, що якщо США підуть з Близького Сходу, то ця війна буде і в першу чергу, буде направлена проти Ізраїлю.

"Для Ірану почати регіональну війну проти Ізраїлю, спробувати у цій війні об'єднати всіх - це просто засіб запобігти війні, яка буде розв'язана проти Ірану та його інтересів. Тому спочатку будуть розбиратися із США, наступний крок - це удар по Ізраїлю, а далі буде поділ Близького Сходу між Іраном, Саудівською Аравією. На жаль, такий сценарій можливий. Якщо буде війна - то ціни на нафту будуть зростати, перські монархи будуть багатіти. Тобто війна так, чи інакше, грає на руку", - зазначив він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня  Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

ХАМАС звільнив двох заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня та масових вбивств в ізраїльських громадах. Американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз’єднатися зі своїми родичами на військовій базі.

Представник армії Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі заявив, що зараз ЦАХАЛ готується до чергового етапу війни, операція проти ХАМАСу може тривати ще багато тижнів.

21 жовтня армія оборони Ізраїлю заявляє, що терористична організація ХАМАС утримує у заручниках 210 людей. Вони знаходяться у Газі.

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Ізраїль
Іран
Саудівська Аравія
США
Військові новини
Хамас
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