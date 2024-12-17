У ЄС відкрили офіційне провадження проти TikTok за підозрою в порушенні цифрового закону в межах виборів у Румунії
Європейська комісія відкрила офіційне провадження проти платформи TikTok: її підозрюють у порушенні Закону про цифрові послуги в межах президентських виборів у Румунії
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Зазначено, що TikTok підозрюють у порушенні цифрового закону - зобовʼязанні оцінювати й помʼякшувати системні ризики, повʼязані з доброчесністю виборів.
"Зокрема, в контексті останніх президентських виборів у Румунії 24 листопада", - додають у Єврокомісії.
У ЄС пояснюють, що процедури стосовно TikTok будуть зосереджені, зокрема, на рекомендаційних системах і ризиках, повʼязаними із скоординованими маніпуляціями чи експлуатацією платформи; та політики щодо політичної реклами й платного політичного контенту.
"Після серйозних ознак того, що іноземні суб'єкти втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно розслідуємо, чи не порушив TikTok закон про цифрові послуги, не впоравшись з такими ризиками. Має бути абсолютно зрозуміло, що в ЄС всі онлайн-платформи, включаючи TikTok, повинні бути притягнуті до відповідальності", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Акцентується, що Євросоюз також розслідуватиме питання, чи зменшила соцмережа ризики, пов'язані з конкретними регіональними та мовними аспектами національних виборів.
Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску
24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.
Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.
Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали ботоферми. Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія "вказують на державного оператора".
6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.
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