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У ЄС відкрили офіційне провадження проти TikTok за підозрою в порушенні цифрового закону в межах виборів у Румунії

Дар'я Куркіна
17 грудня, 2024 вiвторок
15:52
Технології TikTok

Європейська комісія відкрила офіційне провадження проти платформи TikTok: її підозрюють у порушенні Закону про цифрові послуги в межах президентських виборів у Румунії

Зміст

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Зазначено, що TikTok підозрюють у порушенні цифрового закону - зобовʼязанні оцінювати й помʼякшувати системні ризики, повʼязані з доброчесністю виборів.

"Зокрема, в контексті останніх президентських виборів у Румунії 24 листопада", - додають у Єврокомісії.

У ЄС пояснюють, що процедури стосовно TikTok будуть зосереджені, зокрема, на рекомендаційних системах і ризиках, повʼязаними із скоординованими маніпуляціями чи експлуатацією платформи; та політики щодо політичної реклами й платного політичного контенту.

"Після серйозних ознак того, що іноземні суб'єкти втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно розслідуємо, чи не порушив TikTok закон про цифрові послуги, не впоравшись з такими ризиками. Має бути абсолютно зрозуміло, що в ЄС всі онлайн-платформи, включаючи TikTok, повинні бути притягнуті до відповідальності", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Акцентується, що Євросоюз також розслідуватиме питання, чи зменшила соцмережа ризики, пов'язані з конкретними регіональними та мовними аспектами національних виборів.

Що відомо про перший тур виборів у Румунії та його переможця Георгеску

24 листопада в Румунії відбувся перший тур голосування на президентських виборах. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску. Раніше він називав румунських фашистських політиків 1930-х років національними героями й мучениками, критикував НАТО і позицію Румунії щодо України та заявляв, що країна повинна співпрацювати з Росією, а не кидати їй виклик. А днями заявив: якщо стане очільником держави, припинить допомогу Україні.

Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів. ЦВК Румунії припустила повторне проведення 1-го туру виборів президента, якщо Верховний суд анулює голосування. Зрештою Конституційний суд Румунії 2 грудня визнав результати першого туру виборів дійсними.

Європейська Комісія звернулась до TikTok через підозри у впливі на вибори в Румунії. Згодом Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи, пов'язані з передвиборчою кампанією Георгеску. Відповідно до цих даних, для підвищення популярності Георгеску в його виборчій кампанії використали 25 тисяч облікових записів TikTok. Можливо, для цього залучали ботоферми. Спецслужби Румунії припускають, що на таку операцію витрачено значні кошти, а її масштаби й географія "вказують на державного оператора". 

6 грудня Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, у якому переміг проросійський кандидат Калін Георгеску.

Теги:
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ЄС
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вибори президента
Румунія
Єврокомісія
Урсула фон дер Ляєн
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