У ЄС відкрили офіційне провадження проти TikTok за підозрою в порушенні цифрового закону в межах виборів у Румунії

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Зазначено, що TikTok підозрюють у порушенні цифрового закону - зобовʼязанні оцінювати й помʼякшувати системні ризики, повʼязані з доброчесністю виборів.

"Зокрема, в контексті останніх президентських виборів у Румунії 24 листопада", - додають у Єврокомісії.

У ЄС пояснюють, що процедури стосовно TikTok будуть зосереджені, зокрема, на рекомендаційних системах і ризиках, повʼязаними із скоординованими маніпуляціями чи експлуатацією платформи; та політики щодо політичної реклами й платного політичного контенту.

"Після серйозних ознак того, що іноземні суб'єкти втручалися у президентські вибори в Румунії за допомогою TikTok, ми зараз ретельно розслідуємо, чи не порушив TikTok закон про цифрові послуги, не впоравшись з такими ризиками. Має бути абсолютно зрозуміло, що в ЄС всі онлайн-платформи, включаючи TikTok, повинні бути притягнуті до відповідальності", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Акцентується, що Євросоюз також розслідуватиме питання, чи зменшила соцмережа ризики, пов'язані з конкретними регіональними та мовними аспектами національних виборів.