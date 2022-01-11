Токаєв робитиме все, аби війська ОДКБ якнайшвидше покинули Казахстан, - Семиволос
Директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв робитиме все, аби війська ОДКБ якнайшвидше покинули Казахстан, оскільки на нього тиснуть казахстанські елітні групи
Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"Навколо теми військ ОДКБ триває серйозна інтрига, враховуючи, що різняться покази Токаєва та представників ОДКБ про час перебування військ на території Казахстану. Тобто, як мінімум йдуть торги і чим вони закінчаться є відкритим питанням. Але все таки можна визначити позиції сторін. Токаєв справді хоче якомога швидше позбутися військ ОДКБ, оскільки він перебуває під тиском казахстанських елітних сил, які незадоволені присутністю російських, білоруських та інших військових на території Казахстану" - зазначив Семиволос.
Експерт також зауважив, що росіяни не планують швидко виводити свої війська з Казахстану, адже для них це стане такою собі поразкою. На думку Семиволоса, не зважаючи на те, що Токаєв показав себе поганим конфліктним менеджером, він буде робити все, аби війська ОДКБ якнайшвидше покинули територію Казахстану.
"Сьогоднішня заява Токаєва в парламенті говорить про те, що він взагалі виставляє конкретні рамки перебування військ ОДКБ на території Казахстану, а зокрема 10 днів. Це чесно кажучи ляпас Путіну. Адже, витратити скільки ресурсів і просто піти з Казахстану так просто не вийде. З боку це виглядало неначе “хлопчики за викликом”. А це не те, ким вони себе уявляють" - додав Семиволос.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- 11 січня президент Казахстану Касим-ЖомартТокаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані.
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