Токаєв робитиме все, аби війська ОДКБ якнайшвидше покинули Казахстан, - Семиволос

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Навколо теми військ ОДКБ триває серйозна інтрига, враховуючи, що різняться покази Токаєва та представників ОДКБ про час перебування військ на території Казахстану. Тобто, як мінімум йдуть торги і чим вони закінчаться є відкритим питанням. Але все таки можна визначити позиції сторін. Токаєв справді хоче якомога швидше позбутися військ ОДКБ, оскільки він перебуває під тиском казахстанських елітних сил, які незадоволені присутністю російських, білоруських та інших військових на території Казахстану" - зазначив Семиволос.



Експерт також зауважив, що росіяни не планують швидко виводити свої війська з Казахстану, адже для них це стане такою собі поразкою. На думку Семиволоса, не зважаючи на те, що Токаєв показав себе поганим конфліктним менеджером, він буде робити все, аби війська ОДКБ якнайшвидше покинули територію Казахстану.



"Сьогоднішня заява Токаєва в парламенті говорить про те, що він взагалі виставляє конкретні рамки перебування військ ОДКБ на території Казахстану, а зокрема 10 днів. Це чесно кажучи ляпас Путіну. Адже, витратити скільки ресурсів і просто піти з Казахстану так просто не вийде. З боку це виглядало неначе “хлопчики за викликом”. А це не те, ким вони себе уявляють" - додав Семиволос.

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