Це стихійний вибух всього, що накопичилось за кілька десятиліть, – журналіст про протести в Казахстані
Редактор казахської редакції “Радіо Свобода” Мухтар Сенгірбаєв вважає, що протести в Казахстані ніким не керуються і це є стихійним вибухом усього, що накопичилося в народу за останні десятиліття
Журналіст розповів про це у програмі “Великий ефір Василя Зими” на Еспресо.TV.
“Щодо того, де знаходиться влада Казахстану, офіційно підтвердженої інформації немає. Кілька годин тому виступив президент Касим-Жомарт Токаєв і повідомив, що в будь-якому випадку він залишиться у столиці Казахстану Нур-Султані, контролюватиме ситуацію. Щодо місця перебування експрезидента Назарбаєва немає жодної інформації. Як і немає звʼязку з Казахстаном, я перебуваю зараз у Празі, адже мобільний інтернет та звʼязок не працюють”, – зазначив Сенгірбаєв.
Журналіст наголосив, що ситуація в Казахстані розвивається блискавично швидко і ніхто такого не очікував. На думку Сенгірбаєва, цими процесами ніхто не керує: в опозиційних сил, у демократичних сил немає єдиного кандидата, на якого люди орієнтувалися б.
“Я гадаю, протести в Казахстані – це стихійний вибух всього, що накопичилося у народу за кілька десятиліть. Це почалося з соціальної проблеми, а далі покрило все, що відбувається у країні. Люди ставлять політичні вимоги – відставка уряду, а зараз казахстанці вимагають відставки всієї влади. У Казахстану дуже тісні звʼязки з Росією і нещодавно стало відомо, що президент Токаєв вів перемовини зі самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенко та президентом країни-агресора Росії Путіним. Тож не виключено, що можуть зʼявитися інші посередники, які будуть намагатися залагодити ситуацію”, – зауважив Мухтар Сенгірбаєв.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
- Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.
- Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
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