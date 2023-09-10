"Це тотальний абсурд, який робиться для внутрішньої російської картинки": депутат Запорізької обласної ради про псевдовибори на ТОТ

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Підсумовуються псевдовибори "активно", тому що наші спецслужби й ЗСУ фактично чи не щодня били під час проведення "виборів" і по пологівським штабам і в Скельках Василівського району. Вони зробили цим окупантам, представникам "Єдиної Росії" дуже веселі "вибори", бо фактично ці удари були точковими по цих місцях скупчення членів виборчих дільниць і членів їхніх так званих штабів", - сказав він.

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Ашурбеков додав, що важко коментувати про результати цих "виборів" з точки зору якихось цифр.

"Це тотальний фарс, це тотальний абсурд, який робиться для внутрішньої російської картинки. Тому, я думаю, що немає сенсу взагалі казати про якісь явки чи про центр, вони також абсурдні, тому що вони показують там космічні цифри, яких навіть ніколи не було на чергових виборах, які проводилися по всій країні. У своєму абсурді вони продовжують пробивати нові рекорди", - наголосив він.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори".

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

8 вересня, на засіданні Ради Безпеки ООН було обговорено спроби Росії організувати місцеві псевдовибори на окупованих територіях. Кислиця закликав ввести жорсткі санкції