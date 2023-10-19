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Аналітика

Туман війни зараз грає на нашу користь. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
19 жовтня, 2023 четвер
20:54
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Повернення річки Дніпро в природне річище змінило геометрію місцевості, і фронт активних дій розширився на 200 км

Лівобережжя Херсонщини

Ворогам на Херсонщині, а саме на лівому березі Дніпра, припікає все більше. Нагадаю, що після підриву ГЕС у Новій Каховці, який стався 6 червня цього року, Херсонський напрямок на певний час був закритий для наступальних операцій. Проте повернення річки Дніпро у природне русло змінило геометрію місцевості, і фронт активних дій знову розширився ще на 200 км. Як наслідок, на лівому березі почали активно діяти наші Сили спеціальних операцій.

За останні тижні, особливо за пару крайніх днів, у ворога істерики стало набагато більше. Z-воєнкори стверджують, що 17-18 жовтня підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно розміром до роти, здійснили просування через Дніпро на східний лівий берег Херсонщини.

Точкою привʼязки є Придніпровське, що на правому березі. За декілька кілометрів від Антонівки й Антонівського автомобільного мосту, який був зруйнований. На схід розташовано Придніпровське, з якого йде залізничний міст на лівий берег Дніпра до Піщанівки й Підстепного. Міністерство оборони Росії визнає, що українська армія здійснює операції поблизу Піщанівки й Підстепного. З боку нашого Міністерства оборони підтвердження ще не було. Але цікаво, в ранішньому зведенні Генштабу було сказано, що ворог здійснював авіаудари неподалік Придніпровського - це правий берег, і поблизу Піщанівки, що на лівому березі.Можемо говорити, що на цій ділянці фронту відбуваються певні якісні зміни.

Не відкриватиму великих секретів, але з огляду на певні ресурси, які є відкритими, скажу, що десь наприкінці вересня на правий берег було перекинуто кілька наших бригад морської піхоти, зокрема 35-та, 36-та, які раніше діяли на Бердянському напрямку. І зараз у ворога є певна істерика й невизначеність, тому що він говорить про те, що може бути масштабний десант з українського боку. Не вдаватимусь у подробиці, чи можливо це на поточному етапі, але розумію, що питання лише в силах, засобах і часу для такої операції, якщо на це буде потреба з точки зору нашого Генерального штабу. Ця невизначеність працює на нашу користь, тому що ворог вже перестає перекидати підрозділи з лівого берега Херсонщини на інші ділянки, як він робив це раніше. І цей туман війни зараз грає на нашу користь.

Про інші ділянки фронту, де так само гаряче й непросто

Поговоримо про Бахмутський напрямок, де діють підрозділи 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Олесь Маляревич, сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сіркана, розказав, що крок за кроком йде наш рух до деокупації Бахмута.

Сержант додав, що зараз важко, погода псується, результативність знижується, але є результати та рух. Тобто ситуація повністю контрольована й перебуває на боці України. Є позитивна динаміка, але тривають важкі бої. Ворог не полишає спроб повернути опорні пункти, які він втрачає. Триває війна на зустрічних рухах.

Маляревич зазначив, що FPV-дрони використовуються все більше і мають широкий спектр дій. Ними можна працювати по техніці й живій силі ворога, опорних пунктах. Є питання ресурсів, скільки є дронів, стільки можна запланувати цілей і їх виконати. Також ЗСУ активно застосовують усі ноу-хау, які зʼявляються в Україні. Підрозділ обмінюється досвідом з виробниками. Щодо ретрансляторів - це секретна функція, яка використовується, щоб не втрачати сигнал. І вони активно використовуються. Усі підрозділи комунікують між собою, щоб мати результат. Є одна ціль - це знищити окупантів.

Розвиток чи гальмування оборонних підприємств України

А далі перейдемо до теми, що пов'язана з розвитком наших оборонних підприємств чи навпаки з гальмуванням їхнього розвитку. Нагадаю, що вже 6 місяців триває такий трагіфарс після того, як Державна аудиторська служба України (ДАСУ) зробила висновки про те, що за минулий рік підприємства, що виконували державні оборонні замовлення, повинні повернути у державну казну прибутки, які отримали. При чому таке рішення ґрунтується на двозначному трактуванні окремих постанов Кабміну. Після цього було декілька засідань Верховної Ради, урядових комітетів, і було сказано, що рішення ДАСУ не є логічним, відповідно, треба його відміняти.

Однак впродовж 6 місяців ситуація не змінюється. І низка підприємств вже звертається через громадськість, листи до влади, аби цю ситуацію змінити. Зокрема КБ "Луч", яке виготовляє комплекс "Нептун", зверталося через фейсбук до наших урядовців та політичних сил. Також були заяви трьох підприємств, які залучені до ракетної програми.

Ситуація не змінюється, а навпаки поширюється на інші підприємства. Відомий український виробник спецтехніки для ДСНС і для Міноборони - "Пожмашина", також має ситуацію з висновками ДАСУ щодо повернення прибутків за держоборонзамовлення, навіть вже з ДБР хочуть провести обшуки на підприємстві.

Олег Авер’янов, генеральний директор "Пожмашина", вважає, що дана ситуація не витримує ніякої критики щодо абсурдності. Підприємство є лідером на ринку виробництва техніки для потреб служб надзвичайних ситуацій. Майже 90% техніки, яка є у служб НС, виробляється на підприємстві "Пожмашина". Пів року тому ДАСУ вийшла на перевірку і склала акти, що задекларовані у договорі прибутки, які отримало підприємство, є збиток для держави. І на думку ДАСУ, підприємство повинно повернути цей збиток в рахунок держави. А далі ДБР почало перевіряти всі акти ДАСУ і на підставі актів порушило кримінальні справи щодо завдання збитків державі. ДБР йде по процедурі кримінальної справи, що підприємство – злочинець, який отримав прибуток, бо на думку ДАСУ підприємство немає права отримувати прибуток, відповідно, це є збитком для держави.

Генеральний директор зазначив, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія "Пожмашина" релокувала частину виробництва до Львова з Прилуччини, де відбувалися активні бойові дії. За цей час у Львові створили нове підприємство. До речі, прибуток, який компанія отримала у 2022 році, був направлений на створення нового підприємства у Львові. На цьому підприємстві у Львові 70% працівників з 250 людей - це переселенці з зони бойових дій. А з прибутку, який отримала компанія, був сплачений податок.

Авер’янов додав, що окрім створення виробництва у Львові, компанія "Пожмашина" планує побудувати абсолютно новий завод у Львові. На цьому виробництві почали виготовляти техніку для розмінування, яка сьогодні вкрай важлива для країни. Але після таких рішень та висновків ДАСУ, опускають руки щось робити. У Львові ще виготовляється сільськогосподарська техніка, поряд у Польщі створили компанію, через яку експортується продукція у країни ЄС. І поляки готові давати гроші, щоб релокувати підприємство до Польщі. Не для кого не таємниця, що основні корупціонери у наші йкраїні – чиновники та правоохоронці, які створюють штучні кримінальні справи, щоб потім кошмарити бізнес і щоб їм несли хабарі.

Пан Олег додав, що "Пожмашина" за цей час допомогла ЗСУ близько на 30 млн грн. Також підприємство сплатило податки близько 100 млн грн. Резюмуючи Олега Авер’янова, скажу, що це не єдине підприємство, яке опиняється у таких лещатах маразму. Сподіваюсь, що за рахунок висвітлення цих проблем все-таки здоровий глузд візьме гору.

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