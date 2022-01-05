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У Білому дому назвали "божевільними" заяви РФ про причетність США до протестів у Казахстані

5 січня, 2022 середа
20:19
Світ Джен Псакі

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі спростувала заяви РФ про причетність США до протестів у Казахстані та назвала їх стандартною російською дезінформацією

Про це Джен Псакі заявила під час брифінгу 5 січня.

"Ми чули низку божевільних російських заяв, що за цим стоять США. Я скористаюся можливістю, щоб наголосити, що вони абсолютно хибні і є частиною стандартної російської інструкції з дезінформації. Ми бачили чимало такого в останні роки", - сказала вона.

Представниця Білого дому наголосила, що США закликають владу в Казахстані виявляти стриманість, а протестувальників - висловлювати свої вимоги мирно.

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
  • Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
  • Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.
  • Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.
  • 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

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Росія
Казахстан
протести
США
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