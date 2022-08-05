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У Британії через аномальну спеку вперше в історії пересох витік Темзи

5 серпня, 2022 п'ятниця
15:33
Світ Велика Британія

Річкові експерти заявляють, що таке сталося вперше. При цьому синоптики попереджають, що стовпчик термометрах продовжуватиме триматися у межах високих показників

Про це інформує The Guardian.

"Після тривалої сухої погоди джерело Темзи в графстві Глостершир висохло, і слабка течія зараз помітна лише за 8 км нижче за течією", - заявив Доктор Роб Коллінз, директор з питань політики та науки в Rivers Trust.

Він також додав, що такі періоди посухи та дефіциту води посиляться.

Метеорологічна служба заявила, що спека та суха погода наразі не спадають.

"У багатьох районах Великої Британії, особливо на півдні, температура буде на кілька градусів вище середньої, але ці значення, ймовірно, будуть значно нижчими за рекордні температури, які ми спостерігали в середині липень", - сказав головний синоптик Метеорологічної служби Великої Британії Стів Віллінгтон.

Попри те, що джерело Темзи змінюється під час сухої погоди, компанія комунального водопостачання "Thames Water" не запровадила обмежень на використання води у технічних цілях.

Водночас статистика британської Метеослужби показала, що липень 2022 року був найпосушливішим липнем для країни з 1935 року та найпосушливішим липнем за всю історію спостережень для Східної Англії, південного сходу та півдня Англії.

Британський центр екології та гідрології зазначив, що найгірша ситуація наразі у Східній Англії та Кенті. Ці частини країни потрапили до категорії "надзвичайно посушливі".

  • У Португалії станом на 10 липня через лісові пожежі, спричинені аномальною спекою, травмувалися 29 людей
  • А у Великій Британії 15 липня оголосили надзвичайну ситуацію після червоного попередження про аномальну спеку
  • У Франції та Іспанії вирують лісові пожежі, тисячі людей змушені залишити свої будинки та рятуватися
  • 18 липня британський аеропорт зупиняв роботу через пошкоджену аномальною спекою злітну смугу

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