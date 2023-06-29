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У держдепі США заявили, що Україна має все, що потрібно для успіху контрнаступу

29 червня, 2023 четвер
03:30
Війна з Росією Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба

Контрнаступ українських військ тільки розпочався, командування ще не вводило в бій основні підрозділи. До того ж ЗСУ має все для досягнення успіху в боях проти РФ

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

"Ну, по-перше, контрнаступ лише розпочався, і ви чули, як міністр оборони України нещодавно – я думаю, вчора – сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил", – заявив Держсекретар США.

За його словами, війська РФ готували оборонні укріплення протягом багатьох місяців. Попри це, українські сили за підтримки західних союзників здатні подолати це.

"Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. Вони мають те, що їм потрібно для успіху", – додав дипломат.

Він також наголосив, що спроба бунту ПВК "Вагнера", чиї сили були зведені з фронту в Україні, створює додаткові чинники, які можуть допомогти Україні.

У зв'язку з цим держсекретар США висловив упевненість, що Україна має додаткові можливості, проте основні події, пов'язані з контрнаступом, відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців.

Відзначимо, у кінці квітня у США запевняли, що ЗСУ отримали 98% озброєння, необхідного для контрнаступу.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

США
Ентоні Блінкен
Контрнаступ ЗСУ
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