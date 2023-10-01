У КНДР заявили, що співпраця з Росією сприяє збереженню миру, а НАТО назвали "організатором української кризи"

Про це пише Yonhap.

"Несправедлива та обурлива ворожість США до традиційних відносин дружби та співпраці між КНДР і Росією та їх спроба втрутитися в них вийшла за межі червоної лінії. Нещодавно США безпідставно назвали розвиток добросусідських відносин між двома країнами порушенням резолюцій ООН і міжнародного права, намагаючись створити у світової громадськості хибне враження, що співпраця КНДР і Росії становить загрозу глобальному миру та безпеці", – сказав заступник голови МЗС КНДР.

За його словами, це "яскраве вираження орієнтованого на гегемонію США способу мислення, заснованого на логіці конфронтації в стилі холодної війни".

Північнокорейський віцеміністр зазначив, що так звані конфронтаційні кроки США та Заходу підштовхнули відносини між його країною та Росією до "вершини розвитку", таким чином забезпечивши "баланс міжнародної механічної структури та подальше покращення світової стратегічної безпеки".

"Відносини КНДР і Росії виходять на новий високий етап відповідно до стратегічного рішення вищого керівництва двох країн. Вони служать могутньою фортецею і стратегічним опорним пунктом для збереження миру і для стримування свавілля імперіалістів, військових загроз і втручання", - заявив Ім Чон Іль

Водночас він стверджував, що НАТО стає все більш і більш "небезпечним", оскільки загрожує середовищу безпеки незалежних суверенних держав. На його думку, саме Альянс є "організатором української кризи".

"Трикутний військовий альянс США - Японія - Південна Корея, який явно виявив ворожість до КНДР та її сусідніх країн, і НАТО, організатор української кризи, ставлять під загрозу міжнародний порядок, заснований на принципу статуту ООН і становить серйозну загрозу глобальному миру та безпеці", - зазначив чиновник з КНДР.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР. 31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

У вересні у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії. Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із Путіним до Владивостока.

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера прибув до РФ. Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці. А заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.

16 вересня Кім Чен Ин прибув на аеродром Кневичі у Владивостоці й у супроводі міністра оборони РФ Сергія Шойгу оглянув російські ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети та військові кораблі.

Згодом лідер Північної Кореї провів зустріч з урядом у політбюро, щоб обговорити результати його останньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, і закликав до активної співпраці у всіх сферах.

23 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен і представники Південної Кореї та Японії висловили серйозну стурбованість щодо можливості військового співробітництва між Росією та Північною Кореєю, включаючи торгівлю зброєю. Зокрема Блінкен заявив, що Штати вважають співпрацю цих країн "вулицею з двостороннім рухом, яка стає все більш небезпечною".

А згодом з'ясувалося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров планує наступного місяця відвідати КНДР. За його словами, майбутній візит стане продовженням угоди про поглиблення співпраці між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом РФ Путіним.