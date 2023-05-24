У Пентагоні відреагували на заяви Росії про захоплення Бахмута

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Знову ж таки, я не хочу вдаватися в оперативну інформацію про Україну тут з трибуни, окрім того, щоб сказати, що ми знаємо, що Росія справді утримує значну частину території в Бахмуті та навколо нього. Але українці продовжують бої в районі Бахмута", - сказав він.

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Райдер зазначає, навіть якщо Росія зайняла позиції в Бахмуті, США не вважають це стратегічним здобутком і те, що російські війська заплатили неймовірно високу ціну з точки зору людських життів і можливостей.

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Водночас американці оцінюють, що оборона України в районі Бахмута залишається дуже міцною.