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У Пентагоні відреагували на заяви Росії про захоплення Бахмута

24 травня, 2023 середа
05:46
Світ Патрік Райдер

Міністерство оборони США не робить публічних оцінок про те, чи дійсно росіяни повністю захопили Бахмут Донецької області. Однак у відомстві визнають, що РФ контролює значну частину міста

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Знову ж таки, я не хочу вдаватися в оперативну інформацію про Україну тут з трибуни, окрім того, щоб сказати, що ми знаємо, що Росія справді утримує значну частину території в Бахмуті та навколо нього. Але українці продовжують бої в районі Бахмута", - сказав він.

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Райдер зазначає, навіть якщо Росія зайняла позиції в Бахмуті, США не вважають це стратегічним здобутком і те, що російські війська заплатили неймовірно високу ціну з точки зору людських життів і можливостей.

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Водночас американці оцінюють, що оборона України в районі Бахмута залишається дуже міцною.

  • Нагадаємо, 20 травня ватажок російської ПВК Вагнера Євген Пригожин оприлюднив відео із заявою про нібито повну окупацію росіянами українського міста Бахмут. На що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відповіла, що в Бахмуті важкі бої, а ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак".
  • У вечірньому (20 травня) та ранковому (21 травня) зведеннях Генштабу йшлось про бої за місто, які тривають. Міноборони РФ заявило про взяття міста опівночі 21 травня. 
  • 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись. Того ж дня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський сказав, що.українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.  А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголосив: українські захисники в неділю просунулися на близько 200 метрів на деяких ділянках біля Бахмута. Крім того, вони продовжують утримувати південно-західну ділянку міста.
  • 22 травня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом - на відстань від 200 до 400 метрів.
  • 23 травня Генштаб ЗСУ звітував, що в епіцентрі бойових дій залишається Бахмут. На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.
Росія
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Пентагон
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Війна з Росією
Донеччина
Бахмут
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