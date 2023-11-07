У Польщі продали майже 480 тис. квитків на українську "Мавку"
Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, за тринадцять тижнів у польському прокаті переглянули 479 965 людей
Про це інформує пресслужба Держкіно.
У Держкіно зазначили, що український мультфільм з перших днів прокату тримається у топах касових зборів серед усіх релізів у кінотеатрах Польщі.
За тринадцять тижнів прокату "Мавка" зібрала понад 9 513 539 злотих (2 125 594 євро), було продано 479 965 квитків. У Держкіно це назвали безпрецедентним випадком для українського проєкту в польському прокаті.
"Вдячні глядачам у Польщі за перегляди й раді бачити усіх на Мавчиних сеансах. Прокат триває!", - додали в Держкіно.
Там нагадали, що мультфільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна).
У Польщі показ української "Мавки" польською мовою стартував 4 серпня.
Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"
Український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.
Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.
Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,
21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.
Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".
Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.
16 червня у В'єтнамі стартував показ дубльованої версії. 29 червня глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". У кінопрокаті Литви мультфільм з'явився 15 липня.
7 серпня український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став доступний для перегляду онлайн на території Іспанії, зокрема - на Amazon Prime. 10 серпня мультфільм офіційно стартував у прокаті в кінотеатрах Північної Македонії, а 12 вересня "Мавка" з'явилась у Латинській Америці.
22 вересня студія Animagrad презентувала свою нову розробку - анімаційний серіал за мотивами мультфільму "Мавка. Лісова пісня" - на Cartoon Forum у Тулузі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.1 Купівля 37.1Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.55Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе