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Головна Культура У Польщі продали майже 480 тис. квитків на українську "Мавку"

У Польщі продали майже 480 тис. квитків на українську "Мавку"

7 листопада, 2023 вiвторок
12:13
Культура Мавка

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня", створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки, за тринадцять тижнів у польському прокаті переглянули 479 965 людей

Про це інформує пресслужба Держкіно. 

У Держкіно зазначили, що український мультфільм з перших днів прокату тримається у топах касових зборів серед усіх релізів у кінотеатрах Польщі. 

За тринадцять тижнів прокату "Мавка" зібрала понад 9 513 539 злотих (2 125 594 євро), було продано 479 965 квитків. У Держкіно це назвали безпрецедентним випадком для українського проєкту в польському прокаті.

"Вдячні глядачам у Польщі за перегляди й раді бачити усіх на Мавчиних сеансах. Прокат триває!", - додали в Держкіно. 

Там нагадали, що мультфільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна).

У Польщі показ української "Мавки" польською мовою стартував 4 серпня. 

Що відомо про мультфільм "Мавка. Лісова пісня"

Український 3D-анімаційний фільм, який створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки та образів народної міфології. Фільм розповідає про кохання Мавки, духа лісу, і Лукаша, селянина-музиканта, а також про їхню боротьбу з жорстокою Килиною, яка хоче використати дерево життя для своїх корисливих цілей.

Робота над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня" розпочалася ще у 2015 році. Протягом цих років творці змінювали сюжет, дизайн героїв, бюджет і дату прем'єри. Фільм було завершено наприкінці 2022 року. Фільм отримав державну підтримку в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в понад 98 млн грн. У 2020 році Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкт в 1,9 раза.

Прем'єра мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в кінотеатрах відбулась 2 березня. Касові збори за перший вікенд склали 24,9 млн грн, мультфільм подивились майже 190 тисяч глядачів. На другий тиждень прокату в Україні стрічка обійшла "Аватар 2" за кількістю проданих квитків. Також стало відомо, що мультик покажуть у понад 80 країнах світу,

21 березня повідомлялося, що "Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часів незалежності.

Студія Animagrad, яка належить до Film.UA Group, співпрацюватиме з французькою компанією TeamTO у виробництві 3D-мультсеріалу за мотивами мультфільму "Мавка".

Станом на 13 червня "Мавка. Лісова пісня" за п'ятнадцять тижнів у національному прокаті зібрала 150 952 041 грн.

16 червня у В'єтнамі стартував показ дубльованої версії. 29 червня глядачі у Сербії та Чорногорії побачили кінотеатральну прем'єру українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". У кінопрокаті Литви мультфільм з'явився 15 липня. 

7 серпня український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" став доступний для перегляду онлайн на території Іспанії, зокрема - на Amazon Prime. 10 серпня мультфільм офіційно стартував у прокаті в кінотеатрах Північної Македонії, а 12 вересня "Мавка" з'явилась у Латинській Америці. 

22 вересня студія Animagrad презентувала свою нову розробку - анімаційний серіал за мотивами мультфільму "Мавка. Лісова пісня" - на Cartoon Forum у Тулузі. 

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