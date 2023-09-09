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У проєкті декларації саміту G20 ще немає погодженого формулювання щодо України, - Reuters

9 вересня, 2023 субота
06:40
Світ

Учасники саміту G20 поки що не змогли вирішити розбіжності щодо формулювання пункту підсумкової декларації щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у 38-сторінковому проєкті параграф "геополітична ситуація" залишився порожнім. Водночас 75 інших параграфів було погоджено, зокрема, зміна клімату, криптовалюти та реформи в багатосторонніх банках розвитку.

Одне з джерел Reuters повідомило, що спільна декларація може остаточно не досягти одностайної згоди. 

"Ми можемо приховати розбіжності та зробити загальну заяву про те, що ми повинні мати мир і злагоду в усьому світі, щоб усі погодилися", - зазначило друге джерело.

За словами іншого високопоставленого джерела в одній із країн G20, пункти про війну проти України були узгоджені країнами Заходу та направлені до Росії для її оцінки.

Посадовець зазначив, що Росія мала можливість прийняти погляди західних країн і висловити свою незгоду як частину заяви. У разі відсутності угоди Індії доведеться оприлюднити заяву голови, що означало б, що G20 вперше за 20 років самітів не матиме декларації.

Водночас один дипломат ЄС сказав, що Індія виконує "відмінну" роботу як господаря у пошуку компромісів. Проте поки що Росія блокує компроміс, прийнятний для всіх інших.

Саміт G20 в Індії: що відомо про учасників

10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.

15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.

16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на саміт.

Варто зазначити, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі Формулу миру.

25 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив, що Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії у вересні.

Російський диктатор Володимир Путін вже оголосив, що не поїде в Нью-Делі й відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

31 серпня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що саміт G20 в Індії, який запланований на цей тиждень, скоріш за все, відбудеться без участі китайського президента Сі Цзіньпіна.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що його розчарували повідомлення про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не візьме участь у саміті G20 в Індії.

У вівторок, 5 вересня, міністерство закордонних справ Китаю підтвердило інформацію, розповсюджену у ЗМІ, про те, що президент країни Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20 в Індії.

Європейський Союз планує скористатися відсутністю президентів Китаю Сі Цзіньпіна та Росії Володимира Путіна на саміті G20 в Індії, щоб схвалити заявку Африканського Союзу на постійне членство у Групі двадцяти.

Згодом зазначалося, що Україна сподівається, що учасники саміту G20 у фінальному комюніке засудять російську агресію: участь РФ в обговоренні ускладнює процес.

Україна
Росія
Індія
Війна з Росією
G-20
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