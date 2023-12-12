У Росії літак "Аерофлоту" з 387 пасажирами на борту двічі не зміг злетіти на рейс до Таїланду
Літак рейсу Красноярськ - Пхукет авіакомпанії "Аерофлот" двічі не зміг вилетіти з аеропорту, на борту лайнера перебуває 387 пасажирів ,які змушені чекати вже майже добу
Про це повідомляє телеграм-канал Авіаторщина.
За словами пасажирів, літак "Аерофлоту" двічі буксирували на зліт і вони провели в салоні кілька годин, але так і не злетіли.
Виліт мав відбутися о 23:30 у понеділок. Наразі час вильоту змінено на 14:00 вівторка з технічних причин. У будівлі аеропорту очікують 387 пасажирів, із них 18 дітей.
Рейс обслуговує один з найбільших літаків у світі – Boeing-777-300ER, який, залежно від модифікації, може вмістити майже 400 пасажирів.
Санкції проти авіаційної галузі РФ
Проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії в намаганні обійти обмеження фактично провели піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі та вводять вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не позбавило впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing та французький Airbus теж приєднались до санкцій.
У вересні Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
Також Росію не переобрали членом керуючої ради ICAO при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
У червні 2023 року стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.
У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.
Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.
У ніч на вівторок, 12 грудня, російський літак компанії Utair з 19 кг радіоактивного вантажу, що летів рейсом Москва - Ханти-Мансійськ, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Внуково". На борту, окрім небезпечної речовини, перебували 104 пасажири.
Загалом за перші дні грудня з літаками авіакомпанії "Россия" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.
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