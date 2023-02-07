Рекордні втрати ворога

Почнемо з рекордних втрат ворога, які зафіксував наш Генеральний штаб. За минулу добу втрати агресора в особовому складі вперше перевищили тисячу знищених ворогів. Якщо бути точними, то аж тисячу тридцять, а за минулий місяць було загалом знищено двадцять одну тисячу агресорів, що теж, до речі, є рекордний показник. Сподіваємось, що ці рекорди стануть нормою. Де-факто, вони є наслідком активізації противника по всій ділянці лінії фронту більшими силами й використанням тієї стратегії живого валу. Також, після певної паузи, збільшилась і кількість знищеної бронетехніки. Зокрема, за минулу добу було знищено 14 танків та 28 бойових броньованих машин. Можу припустити, що значна частина знищеної бронетехніки - це зони Вугледару. Є відео, з якого видно, як вибухають російські танки. Сподіваюсь, що такі історії будуть мати постійне продовження.

Польоти "Стрижів"

А тепер до іншої гарної новини, яка власне є не стільки новиною, а й підтвердженням попередніх припущень. Ми пам'ятаємо історію, коли минулого року на авіабазі поблизу міста Саки у Криму було знищено щонайменше 9 російських військових літаків. Відстань до лінії фронту тоді була понад 200 кілометрів. А також удари по військовому літовищу "Енгельс-2" у Саратовській області, де базувалися стратегічні бомбардувальники, до якого була відстань понад 1000 км. Нарешті ми маємо перший підтверджений факт, що для таких ударів могли бути застосовані модернізовані радянські безпілотники Ту-141 "Стриж" з дальністю польоту до 1000 км і корисним навантаженням до 150 кг. Такі розвідувальні безпілотники "Стриж" є у наших запасах і вони до війни застосовувались як швидкісні мішені для тренування наших систем ППО.

І от ці "Стрижи" стали ударними дронами. Як саме? Це пояснють вчорашні фото з місця падіння безпілотника у Калузькій області. Хоча саме цей політ "Стрижа" важко назвати результативним, бо він впав на відстані десь у 300 км від нашого кордону, вглиб території РФ і за 150 км до Москви. Ймовірно, він міг за щось зачепитись, тому що летів на дуже малій висоті. Є до речі фотографії з місця падіння дрона.

Вони зроблені у лісі та доводять, що саме Ту-141 "Стриж" з авіабомбою ОФАБ-100-120 був якраз використаний для таких ударних місій. Сама ударна бомба ОФАБ-100-120 є штатною авіаційною уламково-фугасною бомбою з масою у 123 кг. Яка призначена для знищення живої сили, техніки та ешелонів з вантажами.

Уламки такої бомби розлітаються десь на 100 метрів. Ця бомба розміщується у передній частині безпілотника замість розвідувальної апаратури й це, до речі, раціональне і бюджетне рішення. Тому, що відпала потреба створювати спеціальну бойову частину. Ударні дрони з такою авіабомбою йдуть на ціль з попередньо визначеними координатами. В наших медіа, ця новина про "Стриж" під Калугою не викликала особливого ентузіазму, мовляв, "бавовна" не долетіла до цілі. Але тут варто зробити два висновки: по-перше, Україна має засоби для ударів вглиб території РФ на глибину до 1000 км. Це вже доведено історію із Саками, з аеродромом в Енгельсі.

Питання лише в кількості таких запасів "Стрижів", які можна переробити на ударні дрони. І другий висновок, що власне цей безпілотник з "бавовною" впав лише на відстані у 150 км до Москви і його проліт російська ППО вкотре проґавила.Таке враження, що російська система ППО і далі залишається дірявою, що власне добре. Секретар РНБО Олексій Данилов сьогодні в інтерв’ю CNN казав про те, що Україна має засоби для того, щоб завдавати удари по території Росії на її власній глибині за межами окупованої України. Але я впевнений, що не лише про "Стрижи" йшлося. Ми всі чекаємо на обіцяний ударний дрон від Укроборонпрому. Ми пам'ятаємо, що вони гучно розповідали про те, що ця розробка спроможна завдавати ударів на відстані понад 1000 км, у тому числі й по Москві. Отже, чекаємо, але, на щастя, не лише Укроборонпром займається збройними проєктами.

Ймовірні масштаби наступу РФ

Військовий експерт, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що російська пропаганда дуже потужно використовуватиме можливі українські удари по військових об’єктах РФ. Відповідно, наші удари мають носити військово-ефективний характер, а не психологічний. Тому що росіяни теж думали, що удари по енергетичній інфраструктурі України деморалізують українців, а вийшло навпаки. Наші ударні засоби все ж таки краще використовувати для зниження військової ефективності збройних сил РФ та й взагалі Росії у веденні війни проти України.

Зараз спостерігаємо, що Росія активізувалася на Бахмутському, Вугледарському та Лиманському напрямках. Росіяни намагаються продавити українську оборону на Донбасі - це є і політичним і військовим завданням. Це те, що росіяни собі спланували, тому що широкомасштабну стратегічну операцію армія РФ фізично зараз не може собі дозволити. Вони навіть не готуються до цих заходів, оскільки ми бачимо ситуацію і в Білорусі, й на Харківському напрямку. У пропагандистських ЗМІ розповсюджується інформація, що вони зараз ще і на Херсон підуть, Миколаїв та Одесу. І це буде якийсь широкомасштабний стратегічний наступ. Саме таким розпилюванням цього масштабу Росія намагається впливати на нашу психологічну стійкість.

Але, якщо проаналізувати, що реально відбувається, то очевидно, що українське командування повністю володіє ситуацією й ефективно здійснює управління обороною Бахмута і взагалі Донбаського напрямку. Це означає, що нам точно не треба звертати увагу на російську пропаганду. Якщо подивитися на різні аспекти розвитку ситуації, наприклад, візьмемо економічну, то ми бачимо, що у РФ вже є 60% дефіцит бюджету, ніж у січні минулого року - це катастрофічна тенденція для Росії. Очевидно, що приблизно через пів року російська економіка буде зазнавати страшних змін, які не будуть давати можливості російському керівництву вільно використовувати ресурси, як у 2022 році. Я б дав ці шість місяців Росії, щоб вони спробували вирішити питання окупації Донбасу, оголосити це реально перемогою і досягненням цілей. І визнати, що вони готові до переговорів, хоча б тиснути на Захід: домовляймось, примусьмо українців почати переговори.

Військовий експерт також додав, що закиди, які теж викидалися в інформаційний простір, що начебто директор ЦРУ прилітав у Москву і Київ та пропонував обмін 20% територій на мир. Це і є відображення цього російського плану. Російське керівництво вкидає цю ідею, що території, які Путін вже включив у свою Конституцію, обміняємо на оголошення Росію переможницею у війні, щось підпишемо. Ніяких репарацій не будемо виплачувати, Україні буде заборонено вступати у НАТО і таке інше. Це намагання Путіна вислизнути з цієї катастрофи, у яку він загнав і себе, і Росію 24 лютого 2022 року, але я впевнений, що це йому не вдасться. Оскільки, ті постачання озброєння, які здійснюються, політичні та військово-технічні рішення, які зараз наші союзники здійснюють, очевидно, що вони цього не робили б, якщо намагалися хоча б прислухатися до тих ідей. Росія намагається використати будь-яку можливість, щоб впливати на наших західних партнерів і на нас, щоб спробувати домовитися і не допустити великого українського наступу. Якби вони встигли окупувати Донбас і зафіксувати ситуацію до квітня, тоді у них був би шанс уникнути українського наступу.