Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останнього тижня як українська, так і російська армії досягли незначних успіхів на різних ділянках фронту.

Загарбники намагалися просунутися у районі Кремінної, а українські захисники зосередили основні зусилля у районі Бахмута. За даними розвідки Британії, там російські сили "нестійкі, але поки що тримаються".

Експерти зазначають, що на півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи вже прорвала основні оборонні рубежі РФ. Росіяни також продовжують спроби локальних наступів на півдні Донеччини, зокрема під Авдіївкою, однак особливого успіху там вони не мають.

Зокрема в Херсонській області Збройні Сили України утримують невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту. У британській розвідці вважають, що це є додатковим викликом для російського командування, яке стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

У міноборони Великобританії наголошують, що на південній ділянці фронту Росія, ймовірно, запровадила режим нормованих обстрілів, намагаючись зберегти свою критично важливу здатність вести вогонь непрямим наведенням.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

Згодом 12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську, про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

13 липня стало відомо, що Сили оборони стримують наступ військ РФ на Сході, просуваються на флангах Бахмута та знищують ворога на Півдні. Наступного дня повідомлялося, що Сили оборони на Мелітопольському напрямку за тиждень просунулися на південь та південний схід на 1700 м.

15 липня The New York Times зазначало, що ЗСУ змінили тактику контрнаступу, зосередившись на виснажені російських військ за допомогою артилерії та ракет великої дальності, ніж на атаки по замінованих полях.

Міноборони повідомило, що станом на 17 липня від початку контрнаступальних дій Збройних Сил України на Бахмутському напрямку військові звільнили територію площею понад 30 км². На Мелітопольському та Бердянському напрямках деокупованими залишаються майже 180 км² української землі.