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Укрзалізниця обмежує маршрут низки поїздів через ракетну атаку РФ. Список

24 листопада, 2022 четвер
12:52
Суспільство "Потяг до перемоги"

Укрзалізниця зменшила кількість потягів внаслідок обстрілів нашої енергетичної інфраструктури російськими загарбниками 23 листопада

Про це інформує Укрзалізниця.

"Через вчорашні масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру та відсутність напруги в контактній мережі на деяких ділянках Укрзалізниця обмежує маршрут низки поїздів", - пише пресслужба.

У найближчу добу курсуватимуть за скороченим маршрутом потяги:

  • №17/18 Харків — Львів — Харків (замість Харків — Ужгород);
  • №4/3 Запоріжжя — Львів (замість Запоріжжя — Ужгород);
  • №41/42 Дніпро — Львів (замість Дніпро — Трускавець);
  • №257/258 — 259/260 Чернігів, Суми — Львів (замість Чернігів, Суми — Івано-Франківськ);
  • №26/25 — 236/235 Одеса — Івано-Франківськ (замість Одеса — Рахів, Чернівці);
  • №6/5 Запоріжжя — Львів (замість Запоріжжя — Рахів).

Повідомляється, що пасажири, які придбали квитки на поїзд №3/4 Ужгород — Запоріжжя та №17/18 Ужгород — Харків з відправленням з Ужгорода, можуть сісти на поїзд №81/82 Ужгород — Київ з тими ж квитками.

На станції Львів пасажирів пересадять в поїзд №4/3 Львів — Запоріжжя та №18/17 Львів — Харків.

Пресслужба пише, що пасажирів, які придбали квитки з Рахова на поїзд №26/25 Рахів — Одеса та №6/5 Рахів — Запоріжжя, пересадять зі квитками на поїзд №56/55 Рахів — Київ з подальшими пересадками на інші рейси в потрібних напрямках по станціях Івано-Франківськ та Львів.

А українців, які придбали квитки на поїзд №6/5 Рахів — Запоріжжя зі станції Івано-Франківськ, будуть пересаджені на поїзд №56/55 Рахів — Київ, а по станції Львів — на поїзд №5/6 Львів — Запоріжжя.

Пасажирів, які придбали квитки на поїзд №235/236 Чернівці — Одеса із Чернівців, пересадять на поїзд №255/256 Чернівці — Івано-Франківськ з подальшою пересадкою на поїзд №235/236 Івано-Франківськ — Одеса.

"У разі відмови від поїздки пасажири цих рейсів можуть повернути 100% вартості квитків — для цього треба поставити відмітку у квитку у чергового по вокзалу в день відправлення та написати заяву на повернення в будь-якій касі в Україні", - додали в Укрзалізниці.

  • Удень 23 листопада РФ завдала масованої атаки по Україні. На Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. 
  • По всій Україні почалися перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт. Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням
  • Станом на 19:30 із затримками понад годину рухалися 22 потяги.
  • Вже ввечері в різні куточки України почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
  • 24 листопада у Генштабі Збройних Сил України уточнили, що 23 листопада російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет". 51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.
  • Станом ранок 24 листопада 95 потягів Укрзалізниці продовжують рух, проте 81 з них затримується.  

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