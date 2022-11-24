Укрзалізниця обмежує маршрут низки поїздів через ракетну атаку РФ. Список

Про це інформує Укрзалізниця.

"Через вчорашні масовані ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру та відсутність напруги в контактній мережі на деяких ділянках Укрзалізниця обмежує маршрут низки поїздів", - пише пресслужба.

У найближчу добу курсуватимуть за скороченим маршрутом потяги:

№17/18 Харків — Львів — Харків (замість Харків — Ужгород);

№4/3 Запоріжжя — Львів (замість Запоріжжя — Ужгород);

№41/42 Дніпро — Львів (замість Дніпро — Трускавець);

№257/258 — 259/260 Чернігів, Суми — Львів (замість Чернігів, Суми — Івано-Франківськ);

№26/25 — 236/235 Одеса — Івано-Франківськ (замість Одеса — Рахів, Чернівці);

№6/5 Запоріжжя — Львів (замість Запоріжжя — Рахів).

Повідомляється, що пасажири, які придбали квитки на поїзд №3/4 Ужгород — Запоріжжя та №17/18 Ужгород — Харків з відправленням з Ужгорода, можуть сісти на поїзд №81/82 Ужгород — Київ з тими ж квитками.

На станції Львів пасажирів пересадять в поїзд №4/3 Львів — Запоріжжя та №18/17 Львів — Харків.

Пресслужба пише, що пасажирів, які придбали квитки з Рахова на поїзд №26/25 Рахів — Одеса та №6/5 Рахів — Запоріжжя, пересадять зі квитками на поїзд №56/55 Рахів — Київ з подальшими пересадками на інші рейси в потрібних напрямках по станціях Івано-Франківськ та Львів.

А українців, які придбали квитки на поїзд №6/5 Рахів — Запоріжжя зі станції Івано-Франківськ, будуть пересаджені на поїзд №56/55 Рахів — Київ, а по станції Львів — на поїзд №5/6 Львів — Запоріжжя.

Пасажирів, які придбали квитки на поїзд №235/236 Чернівці — Одеса із Чернівців, пересадять на поїзд №255/256 Чернівці — Івано-Франківськ з подальшою пересадкою на поїзд №235/236 Івано-Франківськ — Одеса.

"У разі відмови від поїздки пасажири цих рейсів можуть повернути 100% вартості квитків — для цього треба поставити відмітку у квитку у чергового по вокзалу в день відправлення та написати заяву на повернення в будь-якій касі в Україні", - додали в Укрзалізниці.

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