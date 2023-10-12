В Україні розширюється спектр засобів ППО. Колонка Сергія Згурця

Втрати противника

Коли ми говоримо про фронт, то треба зважити на статистику Генерального штабу ЗСУ, яка показує суттєву інтенсивність бойових дій за останні кілька днів. За 11 жовтня відбулося 95 бойових зіткнень, і суттєво зросла кількість втрат у противника. Зокрема, знищено 990 загарбників і 42 танки. За попередній день йшлося про 820 знищених ворогів і 34 танки. Ми бачимо, що показники суттєвого збільшення втрат противника є ознакою того, що на всій лінії фронту відбувається активізація. Наші військові добре роблять свою справу попри те, що ворог намагається підтягувати резерви, аби спробувати на окремих ділянках протискати нашу оборону.

ППО в Україні

Окрім того, що знищена значна кількість танків противника, наші Повітряні сили показали, як знищуються "шахеди". Є підтвердження того, що використовується новий комплекс ППО - гібридна розробка, яка була передана британцями. Використовується вантажівка SUPACAT, де встановлено RLS з авіаційними ракетами, які прилаштовані для виконання функцій знищення "шахедів" версії "земля-повітря". Така система досить ефективна для знищення цих ворожих дронів на дальності до 10 км. Це говорить про те, що спектр засобів ППО у нас розширюється. Згадаємо, що за підсумками вчорашнього Рамштайну оголошено про постачання ще нових зразків, яких поки ще немає в української армії. Знову сказано про Patriot, IRIS-T та NASAMS, які нам будуть постачатися. Наші партнери надають нам суттєву підтримку, щоб зимою ми мали більше можливостей для знищення російських ракет, які ворог буде використовувати для своїх терористичних атак.

Ситуація на лінії фронту за окремими напрямками

Напрямок Куп'янськ - Сватове- Кремінна зараз є достатньо активний. У зведенні Генштабу з бойових зіткнень, яких було 95 за минулу добу, 10 відбулося на Купʼянському напрямку, а південніше на Лиманському було 15 атак ворога, які були відбиті.

Лиманський напрямок охоплює Макіївку, що на Луганщині, також Торське, Серебрянське лісництво, що на Донеччині. Там тривали зіткнення з противником. Свого часу ворог намагався протискатися. Йому завдано суттєвих втрат, але він все одно накопичує сили й намагається якимось чином впливати на нашу оборону.

Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ої окремої механізованої бригади з Куп’янсько-Лиманського напрямку, розказав, що з початку жовтня ворог активізувався. Потім була погодна пауза через непридатні для польоту безпілотної авіації умови. Знизилася активність усіх видів військ ворога. Противник менше застосовував артилерію й БПЛА, навіть обстрілів зі стрілецької зброї було менше. Наразі погода покращилася й ситуація ускладнилася. Завʼязуються стрілецькі бої, використовується артилерія, починають працювати БПЛА.

Старший лейтенант зауважив, що наша розвідка проінформувала, що напроти працює 25-та армія РФ. Хлопці брали у полон російських військових. Ця армія була створена влітку. Наразі вона недостатньо сформована й тренована. З їхнього боку немає фахових дій й гарного військового вишколу. Вони працюють так, як і раніше працювали росіяни, зазнаючи втрат і намагаючись щось робити. Не можна сказати, що це елітні війська. Але сказати, що вони зовсім непідготовлені теж не можна. Це мобілізовані, у яких є досвідчені офіцери, і це бойова сила російської армії.

За його словами, противник активно використовує бронетехніку, але намагається берегти її, тому інтенсивність зменшилася. Техніка ЗСУ теж без роботи не стоїть. Танкісти кажуть, що мають мрію нарешті побачити російський танк у прицілі свого танку "Леопард". Тому що наші танкісти знають, що постріл з танка "Леопард" з великою ймовірністю на відстані півтора кілометра, пробʼє башту танку Т-72 наскрізь бронебійним снарядом. І наші хлопці хочуть це перевірити на полі бою. Ситуація складається так, що танки працюють проти вогневих точок ворога на полі бою, але не бачать у своїх прицілах танків росіян. Російські танки або не потрапляють до лінії зіткнення, і відстрілюються на дальніх підступах, або шукають можливості, щоб не перетинатися з нашими танками. Вони бояться, і правильно роблять.

Тренажери та симулятори для українських військових

Щоб ефективно знищувати противника, треба досконало знати ту техніку, яка є у твоєму розпорядженні, та ефективно використовувати засоби враження, починаючи від ПТРК (протитанковий ракетний комплекс) різних типів та завершуючи ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс). Саме на це скеровані зусилля компаній, які створюють тренажери для такої техніки або симулятори, які дозволяють нашим військовим швидше опанувати ті чи інші зразки, аби їх ефективно застосовувати на полі бою.

Скажу, що в Україні є декілька компаній, які забезпечують виготовлення складних тренажерів для бронетехніки. Є компанії, що розробляють потужні системи для підготовки цілих розрахунків систем ППО, зокрема як ЗРК "Буг С-300". Такі системи суттєво посилюють можливості наших розрахунків, аби перед реальним використанням на полі бою мати не лише окремих підготовлених членів розрахунку, а й відпрацьовані цілі екіпажі. Є така українська компанія під назвою PSS by Logics7, яка розробила низку рішень, скерованих на те, аби покращити використання закордонних систем озброєнь у бойових діях.

Ігор Бєлов, співвласник компанії PSS by Logics7, розповів, що ними розроблені симулятори з вогневої підготовки з елементами тактичної підготовки. Ці симулятори повністю відповідають за своїми макетами характеристикам певної зброї, яка є на озброєнні в Україні. Софтверна частина повністю відповідає математиці та балістиці певного виду озброєння, також враховані похибки на вітер та погодні умови. За допомогою таких симуляторів можна тренуватися досить швидко та ефективно без використання боєкомплекту.

Співвласник компанії PSS by Logics7 зазначив, що на сьогодні є приблизно понад 30 симуляторів різноманітної зброї, починаючи від стрілецької, гранатометів всіх видів і до найсучаснішого виду озброєнь, які нам надають західні партнери. Гордість компанії – симулітор Javelin, який є складною зброєю, відповідно, треба знати, як ним користуватися. У навчальних центрах тривають навчання на симуляторах. Крім того, є майданчики компанії, куди можуть приходити бійці й тренуватися безкоштовно.

Бєлов додав, що є методика, за якою доводиться відповідність симуляторів до певних характеристик реальної зброї та користь тренування, яке відповідає справжнім пострілам. Компанія досить потужно працює з військовими та з бойовими інструкторами. На сьогодні доведено, що такі симулятори дійсно відповідають всім необхідним характеристикам.