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В Україні вдруге перевірять усі укриття

4 серпня, 2023 п'ятниця
20:17
Суспільство укриття

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю, 4 серпня, повідомив, що в Україні повторно перевірять усі укриття: з'ясовуватимуть, чи виправили ситуацію з їхнім станом

Про це він поінформував на засіданні уряду. 

"У червні цього року окремих керівників на місцях ми звільнили, а деяким винесли догани через загалом неналежний стан укриттів. Пройшло більше місяця, а тому зараз дамо доручення знову провести перевірки щодо того, чи була виправлена ситуація. Там, де нічого зі станом укриттів не змінилося, знову будуть кадрові рішення", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що оскільки незабаром розпочинається навчальний рік, необхідно облаштувати якісні, комфортні та надійні укриття у навчальних закладах. За його словами, уряд уже виділив на це кошти, для дитсадків і шкіл розроблено проєкти, які враховують сучасні вимоги щодо безпеки, безбар’єрності та енергоефективності.

"Органи місцевого самоврядування можуть безкоштовно скористатися цими проєктами та заощадити кошти й час на розробку документації", - додав він. 

Прем'єр-міністр також анонсував перевірку готовності Пунктів незламності, у зв'язку з наближенням осінньо-зимового періоду.

Що відомо про перевірку укриттів 

У ніч на 1 червня Росія здійснила масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним із укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети перед зачиненим входом до укриття загинуло троє киянок: дві дорослих жінки та неповнолітня дівчина.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, доручивши перевірити всі укриття в Україні, в тому числі всі у столиці. Столична влада заявила, що відтепер всі сховища у місті будуть постійно відчинені.

КМДА заявила, що укриття в Києві планують обладнати автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу і пообіцяла встановити модульні залізобетонні об'єкти захисту.

10 червня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін після перевірки всіх укриттів столиці заявив, що лише 15% із них придатні до використання.

Водночас ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - близько 63 тис. об'єктів, із яких близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

В Одесі обстежили понад 1300 об’єктів подвійного призначення (підвали, паркінги, підземні поверхи торговельних центрів). З них можуть бути використані як укриття майже 340 об'єктів.

19 липня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дав поради українцям, які стикаються зі зачиненими укриттями під час повітряної тривоги. 

29 липня стало відомо, що близько 65% закладів освіти в Україні мають укриття. Зазначається, що найкраща ситуація з укриттями в закладах професійно-технічної освіти - 95%. Лише 55% дитячих садочків мають укриття, а в школах ситуація трохи краща - 75% обладнані бомбосховищами.

Україна
Війна з Росією
Денис Шмигаль
повітряна тривога
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