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Боєприпаси в Україну почнуть надходити з квітня, і це суттєво змінить динаміку на полі бою, - Згурець

29 березня, 2024 п'ятниця
10:58
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що надходження боєприпасів в Україну вплине на знищення противника

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Переговорний процес щодо контрактування знайдених Чехією боєприпасів в обсязі 1 млн завершився. Ці боєприпаси вже почнуть надходити в Україну з квітня, тобто це досить гарні часові показники. Це говорить про те, що дійсно йдеться про 1 млн снарядів, і це значна кількість. Навіть, якщо потреби піхоти по 300 тис. на місяць, з урахуванням обіцянок постачання з інших країн, то це суттєво змінить динаміку на полі бою, де співвідношення ворожої артилерії до нашої становить 1 до 5. Нам потрібно виправляти цю динаміку на власну користь", - наголосив Згурець.

За словами військового експерта, надходження боєприпасів вплине на знищення противника.

"Тому, що зараз найбільш оптимальна стратегія української сторони полягає в тому, щоб не допустити наступів росіян, про які пише закордонна преса. Не дати противнику накопичувати ресурси шляхом знищення тих підрозділів, які зараз діють на лінії фронту. Наразі це й роблять ЗСУ", - додав Згурець.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів. Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу. Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

8 березня президент Чехії Петр Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

12 березня у Чехії заявили про можливість закупівлі ще 200 тис. артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис., придбання яких профінансовано раніше.

В уряді Чехії заявили, що артилерійські снаряди, які будуть закуплені за ініціативою Праги, ймовірно, почнуть надходити до України в червні.

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну й передасть 30 мільйонів євро в рамках наступного пакета допомоги.

15 березня міноборони Португалії заявило, що виділить 100 млн євро на чеську ініціативу пошуку боєприпасів для України.

19 березня міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен оголосив, що уряд країни виділить 30 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.

21 березня Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо їхньої закупівлі за межами ЄС та передачі Україні.

26 березня очільник міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що в межах ініціативи держави щодо закупівлі боєприпасів Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів.

Теги:
Новини
Чехія
зброя
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Військові новини
зброя для України
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