Знищені російські "панцирі", влучання у військові об'єкти тимчасово окупованого Криму та пожежа у Москві: де у росіян вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Атаки на Бєлгородщину із відчутними руйнуваннями, пожежа у Москві та спалений Су-34 у Челябінську

Увечері вівторка, 2 січня, росіяни заявили про нібито збиття 9 повітряних цілей над Бєлгородським районом і Бєлгородом. О 21:32 росіяни заявили про ракетну небезпеку на Бєлгородщині. Повідомлення про нібито роботу ППО над Бєлгородом та районом з'явились вже після 22:00. "Збито 9 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки. У місті є пошкодження в приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі у трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю. Інформація уточнюється", – зазначили у повідомленні.

Уранці середи, 3 січня, росіяни повідомили про обстріли Курської області, внаслідок чого начебто було пошкоджено електропідстанцію. За словами губернатора Курської області Романа Старовойта, у Залізногірському районі регіону після нібито повітряної атаки з боку України пошкоджено підстанцію. Це викликало відключення електрики у житлових будинках кількох населених пунктів. Крім того, у Залізногірську через стрибок напруги та гідроудару стався прорив теплотраси. Опалення зникло в 17 багатоквартирних будинках.

Вранці 4 січня у Москві спалахнула підстанція, внаслідок чого три райони залишилися без світла та опалення. На вулиці було -27 °C, а температура у квартирах лише падала. Без світла й тепла на той момент залишилися Бибирево, Алтуф’єво та Отрадноє. Причина пожежі невідома. Телеграм-канали того дня в один голос заявляли, що в Москві "історичні морози", а температура у квартирах впала до 10-15 °С. Росіяни в коментарях жалілися на холодні батареї.

А в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Таку інформацію підтвердило ГУР. Розвідники вказали, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ, і опублікували відео його займання, додавши, що причина невідома. Тим часом українські ЗМІ, посилаючись на свої джерела у спецслужбах, зазначили, що це була операція ГУР.

Увечері 4 січня в російському Бєлгороді пролунали вибухи. Представники влади та окупанти повідомили про атаку ракет і безпілотників і начебто успішну роботу ППО. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков сказав, що в районі Бєлгорода працювала ППО. За його словами, в регіоні начебто було збито 10 повітряних цілей. Поранено двох людей. Були й пошкодження. "Один зі снарядів ЗСУ прилетів просто у житловий двір у передмісті Бєлгорода. Від вибуху перекинувся автомобіль. У квартирах городян посікло вікна. Про постраждалих не повідомляється", – писали Telegram-канали. Також телеграм-канал Стратком ЗСУ підтверджує ураження військового об'єкта РФ у Криму. "Сьогодні близько 15:00 ЗСУ вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. Слава ЗСУ", – йшлося в дописі.

Головне управління розвідки України провело спецоперацію на Бєлгородщині. Розвідники атакували російський взводний опорний пункт. У ГУР зазначили, що у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку РФ та заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та потерпають від російських атак, ГУР вирішило провести спецоперацію на Бєлгородщині. Зокрема, українські розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались росіяни на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. "Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється", – додали в ГУР.

У суботу, 6 січня, воїни-розвідники підсмажили 2 російських "панцирі" у Бєлгородській області. Ці зенітні ракетно-гарматні комплекси оцінюють у $10-15 млн за одиницю. "У межах складної місії, реалізованої за сприяння платформи United24, оператори української воєнної розвідки вдарили по позиціях російської ППО на території Бєлгородської області", – йшлося в повідомленні.

Фото: з соцмереж

Знищений недобудований залізничний міст у Маріуполі та вибухи в тимчасово окупованому Криму

Майже опівночі 3 січня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна місцева влада заявила, що над акваторією Чорного моря збили ракету. "За попередньою інформацією, над акваторією збито ракету. За інформацією від рятувальної служби Севастополя, жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано", – написав окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Тим часом у ЗСУ вже наступного дня підтвердили влучання у військові об'єкти на території ТО Криму. Зокрема, йдеться про Євпаторію і Севастополь. Атаку на тимчасово окупований Крим та влучання у військові об'єкти опосередковано підтвердив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Перед тим "Крымский ветер" з посиланням на очевидців повідомив про приліт у військову частину ППО поруч із Затишним під Євпаторією (Сакський район). Зараз туди їдуть машини швидкої допомоги. "Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня і вкотре дякую пілотам Повітряних сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", – наголосив тим часом Олещук. Через день після того представники партизанського руху "Атеш" повідомили, що ЗСУ вразили ворожий РЛС. А вже вранці суботи, 6 січня, командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інформацію про удари ЗСУ по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму, де розташовувався ще один ворожий пункт управління

Увечері 4 січня в ТО Криму знову лунали вибухи. Зокрема про вибухи та роботу ППО у західному Криму повідомляли місцеві телеграм-канали. Також вони інформують про "бавовну" в районі Кримського моста та Новоросійська. Всюди було чути звуки пострілів, імовірно це ППО. Також окупанти на годину перекривали рух по Кримському мосту. Близько півночі рух мостом відновили.

А у суботу, 6 січня, поблизу тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області українські військові знищили напівзбудований росіянами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт окупантів. За словами Андрющенка, росіяни намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безрезультатно. Крім того, своїми спробами збити повітряні цілі, окупанти видали місце знаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі. "Тепер питання запуску прямої залізниці з Росії закрите надовго", – наголоси радник мера міста.

Фото: Кримський вітер

Думки експертів

Полковник армії Великої Британії у відставці, військовий експерт Глен Грант висловив думку про те, що, якщо буде змога вражати далекі цілі противника, то під прицілом мають опинитися конкретно вагомі об’єкти, знешкодження яких безпосередньо вплине на хід війни.

"Якщо буде змога вражати далекі цілі, то під прицілом мають опинитися конкретно вагомі об’єкти, знешкодження яких безпосередньо вплине на хід війни. Нас цікавить велика риба. Очевидно йдеться про найбільші об'єкти в Криму, про кораблі, на кшталт "Новочеркаська", про Кримський міст. Ось по чому треба завдавати удари, тому що відсікання Криму змінить всю геополітичну ситуацію для Росії. Атака на ще одне паливне сховище за лінією фронту у РФ, ймовірно, не матиме великого значення для передової. Тому ми повинні робити те, що насправді принесе великі реалістичні здобутки, які змінять хід війни, а не просто бити по чому попало", – каже військовий експерт.

Тим часом у Британській розвідці переконані, що збиття трьох російських бойових винищувачів Су-34 на південному напрямку фронту вплинуло на операції військ РФ на лівобережжі Херсонської області.

"Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", – наголошують у міноборони Британії.

Окрім того, за словами начальниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, військові виявили слабкі сторони ППО РФ.