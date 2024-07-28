Екснардепка Войціцька пояснила, чому Росія не атакувала енергосистему України взимку

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Зима однозначно буде менш комфортною для українців у порівнянні з зимою 2022-2023 років. Зимою 2023-2024 року в нас практично не було обстрілів енергетичної системи, й на цей крок росіяни навмисно не йшли. Оскільки вони прекрасно розуміли, що якщо вони почнуть нищити українську енергетику напередодні прийняття конгресом США законопроєкту про допомогу Україні, то ця допомога прийшла б набагато раніше. Тому фактично почали атакувати обʼєкти енергетичної інфраструктури в березні-квітні цього року", - пояснила Войціцька.

Екснардепка додала, що потрібно готуватись до того, що росіяни продовжать нищити нашу енергетику.

"Буде набагато складніше пройти цю зиму. Втім, ніхто зараз вам не скаже, як ми пройдемо цю зиму. Бо росіяни бʼють по обʼєктах, які генерують електроенергію й розподіляють її. Також останнім часом росіяни почали застосовувати диверсійні групи в Україні, які намагаються підпалити й знищити обладнання, яке доставляє вироблену електроенергію до споживачів. Тому росіяни точно не залишать саму ідею знищити нашу енергетичну систему", - додала вона.