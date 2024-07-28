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Ексклюзив

Екснардепка Войціцька пояснила, чому Росія не атакувала енергосистему України взимку

Віталій Бесараб
28 липня, 2024 неділя
20:15
Війна з Росією Енергетика

Народна депутатка VIII скликання, директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька вважає, що росіяни не атакували енергетичну систему України взимку, щоб не провокувати США прийняти законопроєкт про допомогу набагато швидше

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Зима однозначно буде менш комфортною для українців у порівнянні з зимою 2022-2023 років. Зимою 2023-2024 року в нас практично не було обстрілів енергетичної системи, й на цей крок росіяни навмисно не йшли. Оскільки вони прекрасно розуміли, що якщо вони почнуть нищити українську енергетику напередодні прийняття конгресом США законопроєкту про допомогу Україні, то ця допомога прийшла б набагато раніше. Тому фактично почали атакувати обʼєкти енергетичної інфраструктури в березні-квітні цього року", - пояснила Войціцька.

Екснардепка додала, що потрібно готуватись до того, що росіяни продовжать нищити нашу енергетику.

"Буде набагато складніше пройти цю зиму. Втім, ніхто зараз вам не скаже, як ми пройдемо цю зиму. Бо росіяни бʼють по обʼєктах, які генерують електроенергію й розподіляють її. Також останнім часом росіяни почали застосовувати диверсійні групи в Україні, які намагаються підпалити й знищити обладнання, яке доставляє вироблену електроенергію до споживачів. Тому росіяни точно не залишать саму ідею знищити нашу енергетичну систему", - додала вона.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергетиці. Цьому сприятиме завершення ремонтних робіт на деяких об'єктах генерації.

17 липня у Міненерго повідомили про дострокове завершення ремонту атомного блоку.

26 липня очільник Укренерго Кудрицький заявив, що енергетики готуються до найгірших сценаріїв узимку, проте станом на зараз ситуація в енергосистемі поліпшується. За його словами, серед причин – спад спеки й вихід із ремонту об'єктів генерації.

26 липня в пресслужбі Укренерго повідомили, що в суботу графіки стабілізаційних відключень українських споживачів від електроенергії застосовуватимуть із 17:00 до 23:00

Теги:
Економіка
Україна
Росія
окупанти
США
допомога США Україні
Енергетика
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