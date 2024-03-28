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Війна з Росією: хроніка
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Кремль, ймовірно, посилить риторику про "терористичні загрози", щоб підвищити підтримку війни проти України, - ISW

28 березня, 2024 четвер
06:37
Війна з Росією Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Російські офіційні посадовці, ймовірно, посилять риторику щодо "терористичних загроз" Заходу та України для того, щоб створити більшу внутрішню підтримку війни в Україні

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Слідчий комітет і Генпрокуратура Росії розглянуть звернення Держдуми РФ щодо розслідування нібито фінансування й організації Заходом, в тому числі США, терактів проти Росії. Водночас вони прямо не згадують атаку на торгівельний центр.

"Кремль, ймовірно, прагне схопити ширші соціальні страхи та гнів Росії після нападу на "Крокус Сіті Хол", зображуючи Україну, США та Захід як безпосередню терористичну загрозу", - йдеться у повідомленні.

На думку аналітиків, РФ, ймовірно, сподівається, що уявлення про причетність України та Заходу до атаки на "Крокус Сіті Хол" посилять внутрішню підтримку війни в Україні, а російські чиновники, ймовірно, будуть виставляти українців за терористів і Захід як спонсор тероризму. 

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

Також командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Сили оборони України не мають причетності до стрілянини в московському ТРЦ "Крокус".

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. 

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов назвав цю заяву Путіна абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Ввечері 23 березня президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби Росії звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" біля Москви.

Теги:
Україна
Росія
теракт
США
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