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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Масштабна пожежа у Криму, атака на Тамбовський пороховий завод та знеструмлений Оскольський електрометалургійний комбінат: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
7 липня, 2024 неділя
19:35
Війна з Росією пожежа у Краснодарському краї

Цього тижня у тимчасово окупованому Криму вирує масштабна пожежа, українські дрони атакували Тамбовський пороховий завод та знеструмили Оскольський електрометалургійний комбінат

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 01.07-07.07.2024

Атаки безпілотників на Тамбовський пороховий завод, Білгородщину й низку інших областей, пожежа в Курську та підірване залізничне полотно під Єкатеринбургом

  • Тиждень розпочався із понад 30 безпілотників над Росією. Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти понеділка, 1 липня, їхня протиповітряна оборона знищила 36 нібито українських дронів над трьома регіонами.За їхніми даними йдеться про 18 БПЛА над територією Брянської області, 9 дронів над Курським регіоном та ще 9 – над Білгородською областю. Згодом з'явилася інформація, що наслідок атаки дронів ГУР зазнав серйозних пошкоджень унікальний об’єкт військово-промислового комплексу РФ - Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова. Підстанція "Металургійна" є однією з найбільших електропідстанцій у Європі. У результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат (ОЕМК). Варто відзначити, що електрометалургійний комбінат має виключне значення для російського військово-промислового комплексу. На обʼєкті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза “MIDREX” та електродугову плавку.
  •  У вівторок, 2 липня, міністерство оборони Росії знову відзвітувало, що протягом ночі їхні сили ППО нібито знищили низку безпілотників. Цього разу над територіями двох областей РФ й окупованого Криму. Зазначається, що протягом минулої ночі на території Російської Федерації черговими засобами ППО начебто було перехоплено та знищено 11 безпілотників. Так, по 4 безпілотними буцімто збили над територіями Білгородської і Брянської областей та ще три – над Кримом.
  • Тим часом того ж дня у центрі російського Курська спалахнула масштабна пожежа. У мережі повідомляють, начебто палає центральна авіаційна технічна база. Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов згодом повідомив, що пожежу локалізовано, а інформація щодо потерпілих не надходила. Разом із тим, за інформацією OSINT-дослідників, у Курську палала 3754-та центральна авіаційна технічна база, військова частина 13830.
  • У ніч на 3 липня, у Новоросійську пролунали вибухи, влада заявила про атаку безпілотних катерів на місто, у якому розташована основна частина Чорноморського флоту РФ. Мер Новоросійська Андрій Кравченко закликав місцевих мешканців не перебувати на відкритому просторі біля моря. А самі мешканці Новоросійська повідомляли у соцмережах про потужні вибухи, які публікували й місцеві телеграм-канали.
  • Не було спокою росіянам і наступного дня, адже Головне управління розвідки МО України з допомогою дронів-камікадзе у четвер, 4 липня, уразило Тамбовський пороховий завод в Росії. Атака здійснювалася кількома дронами-камікадзе. Один з них успішно атакував пороховий завод у місті Котовськ. Разом з тим, очільник Тамбовської області Максим Єгоров зазначив, що "жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем". За його словами, обидва БПЛА нібито знищено. "Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", – прокоментував заяву росіян представник ГУР. 
  • А партизани тим часом підірвали залізничне полотно на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, тим самим завадивши доставці до РФ північнокорейських боєприпасів. "Агентам "Атеш" вдалося провести успішну операцію на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом. У підсумку було здійснено підрив залізничного полотна, яким здійснювали доставку північнокорейських боєприпасів", – повідомляли представники руху. Партизани додають, що інформація про це просочилася лише в місцевих пабліках, а журналістів на місце пригоди не допустили. Ремонтній бригаді дозволили прибути на місце події та почати відновлювальні роботи лише після отримання команди з обласного управління ФСБ. У станиці Ленінградській унаслідок атаки дрона сталося загоряння резервуара з пальним. Офіційних даних про площу загоряння в МНС РФ не надавала.
  • А вранці 7 липня у Росії поскаржилися на начебто нічну атаку безпілотників на Воронезьку область. Росіяни заявляють, що уламки дронів спричинили пожежу на одному зі складів та детонацію "вибухонебезпечних об'єктів". Влада оголосила евакуацію населення. "Минулої ночі черговими силами ППО було виявлено та знищено декілька БПЛА над територією Воронезької області. Під час падіння їх залишків сталася пожежа на одному зі складів. У Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів", – написав очільник Воронезької області Олександр Гусєв. Згодом він оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації у межах населеного пункту Підгоренського району. Поки що детонація вибухонебезпечних об'єктів триває, зауважив він.  За його інформацією, внаслідок одного з вибухів спалахнула господарська споруда житлового будинку. Пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає. Також перекрито ділянку автомобільної дороги, яка проходить через селище. Йде евакуація громадян до пунктів тимчасового розміщення. 

Уражений склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму, велика пожежа біля Алушти, удари по Дебальцевому та Новолуганському, ракети в Мелітополі

  • Тиждень для тимчасово окупованого Криму розпочався із того, що Повітряні Сили ЗСУ в понеділок, 1 липня, вдарили по ворожому складу боєприпасів. "Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника", – написав про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
  • В агломерації Маріуполь-Бердянськ 6 липня на місці базування окупантів стався вибух, внаслідок якого швидкі з різних районів забирали десятки поранених російських вояк. Чи то був приліт, чи то була детонація, бо росіяни іноді можуть і самі себе непогано підривати, не можу стверджувати на 100%. Проте можу сказати, що там сталася пожежа і були настільки великі втрати росіян, що вони залучали швидкі допомоги не тільки з Бердянського району Запорізької області, а ще й з Мангушського району Донецької області, як частини Маріупольського району", – розповідав радник міського голови Маріуполя. Петро Андрющенко додав, що йдеться щонайменше про десятки сильно поранених окупантів, яких вивозили у бік Бердянська.
  • Окрім того, 6 липня українська розвідка виявила та уразила центр логістики росіян в окупованому Дебальцевому та дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод у Новолуганському. Зокрема, у Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпасів. У Новолуганському українські військові спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод Р-330Ж "житєл".
  • Тим часом у ніч на 7 липня у Криму сталася ще одна масштабна пожежа. В Алушті уночі спалахнув газорозподільний вузол Малий Маяк. Вогонь перекинувся на ліс. Як повідомило російське МНС, пожежу локалізували до площі 1500 квадратних метрів і далі продовжують гасити.
  • І під фінал недільного дня в окупованому Мелітополі сталися три прильоти по аеродрому. Там почалася пожежа. Колаборанти заявили про удари HIMARS. "Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить у трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги. У мелітопольців святкова неділя!" – написали в ЗМІ. Пізніше там попередили мелітопольців, що росіяни почнуть шукати "винних". "Мелітопольці, будьте обережні! У свинособак загострення – будуть шукати винуватих у їхньому дірявому ППО. Тому бережіть себе!" – йшлося у повідомленні. Згодом у виданні згадали про повторні вибухи в місті: "Спочатку був потужний вибух з боку аеродрому. Після чого почалась детонація. Не виключено, що детонує склад боєприпасів ворога. Але ж окупанти кажуть, що "горит камыш". За інформацією РІА-Мелітополь, на цьому аеродромі базуються Су-25, Ка-52, Мі-8, а також дивізіон С-300.

Думки експертів

У ГУР розповіли про наслідки зупинки Оскольського електрометалургійного комбінату для ВПК Росії.

"Це єдине металургійне підприємство повного циклу в Росії. Воно зупинене. І скажімо, на найближчі місяці відновлення роботи у повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно ланцюжків постачань", – заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Сили оборони поступово працюють над поступовим зменшенням військової присутності росіян в Криму.

"Російські окупанти втрачають свою військову присутність в Криму, хоч і відбувається це повільно. В першу чергу тим, що Сили оборони знищують їхні військові обʼєкти на території Криму. Оскільки, коли ворог змушений ховати свої ракетоносії ближче до Новоросійська, то це точно не про військову присутність. Коли ворог втрачає свої ресурсні можливості ППО та ПРО в Криму, то це також не про військову присутність на півострові. Це ослаблення бойових можливостей російських окупантів в Криму. Також варто нагадати й про знищення ворожих складів з боєприпасами, технікою та іншим озброєнням в Криму. Росіяни втрачають основні елементи в Криму, які забезпечують основну міць російської окупаційної армії", – пояснює він.

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