Масштабна пожежа у Криму, атака на Тамбовський пороховий завод та знеструмлений Оскольський електрометалургійний комбінат: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

У ГУР розповіли про наслідки зупинки Оскольського електрометалургійного комбінату для ВПК Росії.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Сили оборони поступово працюють над поступовим зменшенням військової присутності росіян в Криму.

"Російські окупанти втрачають свою військову присутність в Криму, хоч і відбувається це повільно. В першу чергу тим, що Сили оборони знищують їхні військові обʼєкти на території Криму. Оскільки, коли ворог змушений ховати свої ракетоносії ближче до Новоросійська, то це точно не про військову присутність. Коли ворог втрачає свої ресурсні можливості ППО та ПРО в Криму, то це також не про військову присутність на півострові. Це ослаблення бойових можливостей російських окупантів в Криму. Також варто нагадати й про знищення ворожих складів з боєприпасами, технікою та іншим озброєнням в Криму. Росіяни втрачають основні елементи в Криму, які забезпечують основну міць російської окупаційної армії", – пояснює він.