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План Макрона про контингент в Україні вже розробляється французькими військовими, - нардеп Гончаренко

20 березня, 2024 середа
21:41
Війна з Росією Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року

Французький військовий контингент в Україні - реальний план Макрона, який вже розробляється французькими військовими

Про це розповів народний депутат України Олексій Гончаренко у етері телеканалу "Еспресо".

"Це вже практично розробляється французькими військовими, за участі українських військових і військових тих країн, які можуть стати членами коаліції. Адже Макрон шукає союзників, щоб у цьому були задіяні не лише французи. Попередньо Польща, деякі балтійські та скандинавські країни висловлюють готовність до цього долучитися. Тема вже вийшла зі стадії думок, політичних заяв чи ідей", - повідоми він.

Зараз Гончаренко в Парижі, як президент, головує на засіданнях Міграційного комітету ПАРЄ. За його словами, питання присутності французьких військ на території України - абсолютно реальний план Макрона. 

"Я зустрічаюсь із французькими колегами, просуваю український інтерес. Для мене це також було дуже приємним відкриттям. Це насправді сенсаційна історія. Макрон таки прийняв рішення створити французький військовий контингент, який з'явився на території України, якщо Україна це буде підтримувати", - зазначив він.

Це не означає, що цей контингент вступить у бойові дії з російськими військами, бо тоді б це означало вступ Франції у війну. Цього не відбудеться, принаймні зараз, каже нардеп.

"Йдеться про контингент на постійній основі, який буде займатися питаннями тренування українських військових, ППО, розмінування, кібербезпеки, це дуже серйозні завдання. Зараз визначаються можливі формати. Є два підходи поки що. Перше, це створення такої певної фактично бази військової, в якій буде французька військова присутність, або це будуть групи французьких військових в різних місцях і на різних напрямках, які будуть виконувати відповідні функції. За це можна тільки подякувати. Це вже не сигнал Путіну, а конкретні дії по зупинці Путіна", - додав він.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну для навчання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Емманюель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Польща
ЄС
Франція
російська армія
Емманюель Макрон
НАТО
допомога Україні
Світ про Україну
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