Путін дуже вдало обрав час, щоб використати війська КНДР на фронті, - військовий оглядач Попович

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін дуже вдало обрав вікно можливостей для залучення військових з КНДР у бойових діях. Зараз в США проходить підготовка до виборів, тому в Кремлі вирішили скористатись цією можливістю ввести на поле російсько-української війни нового гравця у вигляді КНДР. До речі, це вікно можливостей дуже широке. Оскільки, коли вибори в США завершаться 5 листопада, і буде зрозуміло, хто стане новим президентом в США, то новий лідер країни ще має вступити на посаду, а це ще кілька місяців. Тобто в Кремля є три місяці, щоб подивитись на ефект залучення військ з КНДР у цій війні", - пояснив Попович.

Оглядач також зауважив, що перекидання військ КНДР на лінію фронту може мати вплив на окремі ділянки бойових дій.

"Що стосується заяв щодо прориву фронту. Якщо військових з КНДР буде понад 12 тис., а не більше, то це може мати вплив на певній ділянці фронту. Прорвати весь фронт вони не зможуть. Принаймні я не поспішав би з такими висновками. Тим паче, поки що незрозуміло, що це за війська. Так, дійсно, не слід недооцінювати ці сили. Поки що взагалі немає розуміння про їхні можливості й навички", - додав він.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Між тим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у залучення північнокорейських військ до війни в Україні.

