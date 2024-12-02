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Путін використовуватиме військових КНДР як "гарматне м'ясо", - Зеленський

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
00:39
Війна з Росією Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме північнокорейських бійців як "гарматне м'ясо" на війні в Україні

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю Kyodo News.

Як повідомив Зеленський, є докази того, що близько 12 тис. північнокорейських солдатів були розміщені в Курській області РФ, але Україні необхідно більше доказів, перш ніж оприлюднити точну кількість втрат.

За його словами, багато північнокорейських солдатів будуть відправлені на фронт у майбутньому, і "безперечно", що Путін буде використовувати їх "як гарматне м'ясо".

"Що може мати більше значення в довгостроковій перспективі, сказав він, так це те, що північнокорейські солдати будуть навчені російськими військовими в реальних умовах війни, оскільки вони прагнуть отримати знання про сучасну війну, наприклад, як використовувати безпілотники та інші новітні технології", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ.

Теги:
Новини
Світ
КНДР
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
Світ про Україну
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