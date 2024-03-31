Снаряди РСЗВ Vampire над Білгородщиною, атака на Новочеркаську ДРЕС та пожежа на теплоелектростанції: де в росіян вибухало та палало цього тижня

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Снаряди РСЗВ Vampire над Білгородщиною, пожежа в області та постраждалі

Міноборони РФ повідомило про дві ракетні атаки на Білгородщину, начебто у ніч на 26 березня було збито 13 повітряних цілей. Під ранок нібито відбито атаку з "градів". Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито двох постраждалих чоловіків в одному із сіл. Згодом в міноборони РФ заявили, що обстріл нібито відбувся з застосуванням РСЗВ RM-70 Vampire. Пізніше там повідомили про перехоплення двох снарядів РСЗВ "Град" зранку.

27 березня російське міністерство оборони знову заявило про нібито знищення снарядів РСЗВ Vampire над Білгородською областю, цього разу їх начебто було 18. Губернатор каже про буцімто постраждалого. За його словами, над Білгородом та Білгородським районом начебто спрацювала система ППО й збила цілі на підльоті до міста. Також буцімто був один потерпілий чоловік з осколковими пораненнями попереку. Гладков поінформував, що у Білгородському районі російська ППО нібито відбила повітряну атаку у селищі Дубове, де, за його словами, посічені вікна у двох квартирах багатоквартирного будинку, різні пошкодження виявлено у 9 приватних домоволодіннях, а також посічено 6 автомобілів. "У селі Таврове пошкоджено покрівлі двох приватних домоволодінь та два автомобілі. У селі Микільське пробито покрівлю одного приватного домоволодіння", – додав губернатор Білгородської області.

У ніч проти 29 березня Росія вчергове звинуватила Україну в нібито атаці Білгорода та області. У регіоні буцімто працювала російська ППО – знищено близько 15 снарядів РСЗВ Vampire. Зазначається, що у Білгороді нібито вибиті вікна у деяких багатоповерхівках, в одному з будинків осколки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Також, за даними губернатора, пошкоджено скління у "Білгород Арені" та гімназії. За словами Гладкова, у Білгородському районі після відбиття повітряної атаки у селищі Дубове в одному приватному будинку посічено покрівлю, пошкоджена автівка. Пізніше російське міністерство оборони уточнило, що на Білгородщині було знищено 15 снарядів реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.

У неділю, 31 березня, у РФ знову заявили, що їхня ППО начебто збила 10 повітряних цілей над Білгородом та областю. Кажуть, що нібито було займання в будинку і постраждалий, а також пошкодження. За його словами, начебто одна жінка постраждала, в будинку якої спалахнула пожежа. Він зазначив, що у Білгороді буцімто внаслідок повітряної атаки вибито вікна в одній квартирі багатоквартирного будинку, пошкоджено 18 приватних житлових домоволодінь, у двох з яких сталося загоряння. Каже також, що нібито осколками посічено три автомобілі та є пошкодження на лінії електропостачання та подачі холодного водопостачання. У Білгородському районі у селищі Майський начебто є різні руйнування у двох приватних будинках, а також пошкоджено автомобіль. У селищі Дубове в одному приватному домоволодінні буцімто вибито вікна, посічено фасад та паркан, а у селі Таврове посічено паркан приватного будинку.

Фото: reuters

Атака на Новочеркаську ДРЕС та пожежа на теплоелектростанції

Вночі на 25 березня у місті Новочеркаськ Ростовської області РФ сталася пожежа на теплоелектростанції – з ладу виведено два енергоблоки. Міноборони РФ писало про атаку дронів на регіон. За даними міноборони РФ, засоби ППО вночі нібито перехопили 11 українських безпілотників над територією Ростовської області, передає російське пропагандистське видання РИА Новости. Прокремлівський Telegram-канал Baza написав про атаку БПЛА, Astra про вибухи в місті, ВЧК-ОГПУ також про вибухи та пожежу. "Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ – Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС", – зазначив губернатор.

Згодом російські ЗМІ повідомили про ще одну атаку на Новочеркаську ДРЕС, що сталася 25 березня. Станцію атакували не тільки безпілотниками, а ще й ракетами. Зазначається. що 25 березня уламки двох балістичних ракет, збитих системою ППО, було знайдено за 500 метрів від Новочеркаської ДРЕС. За даними видання, пошкоджень та постраждалих нібито немає.

Фото: ВЧК-ОГПУ

Думки експертів

На думку ISW, РФ не здатна належним чином захиститися від атак українських БПЛА. Російські війська формують мобільні вогневі групи для протидії українським безпілотникам, але найближчим часом їм буде важко розгорнути їх у необхідному масштабі. Їм, імовірно, важко правильно розгорнути системи ППО ближнього радіуса дії вздовж очікуваних векторів польотів українських БПЛА, тоді як російські військові, схоже, навіть не змогли прикрити важливі потенційні цілі в добре захищених районах РФ.

"Масове розгортання мобільних вогневих груп по всій території західної Росії може створити подібні проблеми для російських сил, оскільки російські військові можуть бути не в змозі розмістити групи в достатньому масштабі", – зазначають в ISW.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що атаки українських БПЛА на військові кораблі РФ виявилися настільки ефективними, що може йтися про зміну стратегії війни на морі в цілому. Головнокомандувач підкреслив, що Україна продовжуватиме цілеспрямовано нищити російський Чорноморський флот, зокрема ураження відразу кількох російських кораблів у Севастополі упродовж кількох минулих днів є лише частиною цього процесу.

"Ворог щодобово не лише зазнає значних втрат у живій силі та техніці, включаючи артилерійські системи, – він ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний фактор. Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати", – наголошує Сирський.

Окрім того, Reuters підкреслює той момент, що Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі зупинив одну з двох установок первинної переробки CDU-5 після атаки безпілотника. Це вивело з ладу половину потужностей НПЗ. Згідно з розрахунками Reuters, нафтопереробні потужності РФ, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських БПЛА щонайменше на сім НПЗ, становлять близько 7% від загального обсягу – 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу).Торік Куйбишевський НПЗ був 29-м заводом РФ за обсягом виробництва: його частка становила 1,34% від загального обсягу переробки, а саме 3,687 млн тонн сирої нафти. Він виробив 624 тис. тонн бензину (1,42% від загальноросійського), 1,187 млн тонн дизельного пального, що становить 1,35%, та 1,040 млн тонн мазуту – 2,56%.