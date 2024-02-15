Сподіваюсь побачити в небі навесні, - Буданов про F-16

Про це він заявив у коментарі для ICTV.

Зазначається, що наразі відбувається фінальний етап у питанні передавання літаків F-16 для українських пілотів.

"Так, щодо F-16 питання вирішено. Я думаю, що всі знають. Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань, передавання, готовності приймати, інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу. Це суто технічні питання. Але питання вирішено", - сказав Буданов.

Крім цього, він заявив, що сподівається побачити винищувачі в небі над Україною вже навесні 2024 року: Зачекайте. Це вже швидко. Це фінальний етап. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати. Це не так вже й важко. Я сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо".

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони країни заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де тренуватимуться українські пілоти.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США.

На початку січня 2024 року речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 у цьому році.

8 лютого посол в Нідерландах Олександр Карасевич заявив, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата не озвучується.