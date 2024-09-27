Цюрихський кінофестиваль скасував покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні", Україна відреагувала

Про це повідомило в Telegram МЗС України.

"#NoStageForRussia Міністерство закордонних справ України вдячне за рішення Цюрихського кінофестивалю скасувати публічні покази фільму "Росіяни на війні". Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою", - йдеться у повідомленні.

МЗС також закликало організаторів фестивалю повністю вилучити фільм "Росіяни на війні" з конкурсу документальних фільмів і наголосило, що стрічка виправдовує агресію та звірства.

Раніше міністерство закордонних справ України висловило обурення через рішення швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні".

На початку вересня документальний фільм Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war) показали у позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Цією стрічкою пропагандистка намагається показати світу, що російські військові "не звірі, а звичайні люди".

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) також планував показати пропагандистську стрічку Трофімової. Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою такого наміру.

На міжнародній онлайн-платформі Change.org канадська організація OSUDemocracy оприлюднила петицію до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто з вимогою не показувати фільм "Росіяни на війні", який нормалізує звірства Росії проти мирного населення України. У петиції наголосили, що фільм, профінансований Канадським медіафондом — державно-приватним партнерством між Департаментом канадської спадщини та канадською кабельною індустрією, — привертає увагу громадськості до російського агресора, не звертаючи належної уваги на жахливі воєнні злочини, скоєні проти українських цивільних.

У підсумку Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) скасував покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні" (Russians at war) нвбито через "значну загрозу роботі фестивалю та громадській безпеці".

Канадський медіафонд пояснив, яким чином Трофімова отримала кошти на виробництво пропагандистського фільму.

Мовник TVO, через який Канада профінансувала "Росіяни на війні", відмовився від показу пропагандистського фільму.

Україна внесла Трофімову до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Французький телеканал ARTE відмовився транслювати "Росіяни на війні" після звернення посольства України.