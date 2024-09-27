Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Цюрихський кінофестиваль скасував покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні", Україна відреагувала

Цюрихський кінофестиваль скасував покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні", Україна відреагувала

Увесь Лесь
27 вересня, 2024 п'ятниця
02:25
Війна з Росією кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

Цюрихський кінофестиваль скасував публічні покази фільму "Росіяни на війні" російської пропагандистки Анастасії Трофімової

Зміст

Про це повідомило в Telegram МЗС України.

"#NoStageForRussia Міністерство закордонних справ України вдячне за рішення Цюрихського кінофестивалю скасувати публічні покази фільму "Росіяни на війні". Росія не має бути присутня на міжнародній культурній арені. Так само – жодного шансу для її голосів відбілювати воєнних злочинців перед широкою публікою", - йдеться у повідомленні.

МЗС також закликало організаторів фестивалю повністю вилучити фільм "Росіяни на війні" з конкурсу документальних фільмів і наголосило, що стрічка виправдовує агресію та звірства.

Раніше міністерство закордонних справ України висловило обурення через рішення швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні".

На початку вересня документальний фільм Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war) показали у позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Цією стрічкою пропагандистка намагається показати світу, що російські військові "не звірі, а звичайні люди".

Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) також планував показати пропагандистську стрічку Трофімової. Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою такого наміру.

На міжнародній онлайн-платформі Change.org канадська організація OSUDemocracy оприлюднила петицію до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто з вимогою не показувати фільм "Росіяни на війні", який нормалізує звірства Росії проти мирного населення України. У петиції наголосили, що фільм, профінансований Канадським медіафондом — державно-приватним партнерством між Департаментом канадської спадщини та канадською кабельною індустрією, — привертає увагу громадськості до російського агресора, не звертаючи належної уваги на жахливі воєнні злочини, скоєні проти українських цивільних.

У підсумку Міжнародний кінофестиваль у Торонто (TIFF) скасував покази пропагандистського фільму "Росіяни на війні" (Russians at war) нвбито через "значну загрозу роботі фестивалю та громадській безпеці".

Канадський медіафонд пояснив, яким чином Трофімова отримала кошти на виробництво пропагандистського фільму.

Мовник TVO, через який Канада профінансувала "Росіяни на війні", відмовився від показу пропагандистського фільму.

Україна внесла Трофімову до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

Французький телеканал ARTE відмовився транслювати "Росіяни на війні" після звернення посольства України.

Теги:
Новини
Культура
Кіно
російська армія
кінофестиваль
пропаганда
російські фейки
Читайте також:
Сергій Гнезділов
Автор Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
"Кого я зрадив? У мене в підрозділі закінчилися люди", - піхотинець Гнезділов про своє СЗЧ
Сергій Гнезділов
Автор Марина Клюєва
26 вересня, 2024 четвер
"Не шукайте глибини там, де пробите дно": військовослужбовець Тимочко про СЗЧ Гнезділова
Автор Віталій Портников
26 вересня, 2024 четвер
Трамп відмовляється від зустрічі з Зеленським
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.77
    Продаж 46.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
27 вересня
02:02
Володимир Зеленський і Камала Гарріс
Гарріс зустрілась із Зеленським і пообіцяла "працювати над тим, щоб Україна перемогла у війні"
01:41
Інфографіка
Георгій Бущан, Динамо, Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має турнірна таблиця після 1-го туру
00:49
Дональд Трамп
Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським
00:34
Оновлено
Зеленський і Байден
Зеленський та Байден зустрілися в Білому домі
00:20
Артем Довбик, Рома, Ліга Європи
Довбик забив дебютний гол за "Рому" в єврокубках
2024, четвер
26 вересня
23:41
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фінансування виробництва зброї та військової техніки включать до захищених статей бюджету, - Шмигаль
23:11
Оновлено
ЗРК Patriot
Батарея Patriot та далекобійні ракети: США надали Україні оборонну допомогу на $7,9 млрд
22:53
Херсонська область
РФ ввечері атакувала селище Томина Балка на Херсонщині, є загибла
22:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пакет військової допомоги від США та нові погрози Путіна як відповідь американцям. Колонка Сергія Згурця
22:05
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Джо Байден
Байден готовий до кількох серйозних рішень на підтримку ЗСУ, - нардеп Наливайченко
22:01
Ердоган
Плани Туреччини щодо вступу до БРІКС не означають відмову від НАТО, - Ердоган
20:46
Гаубиці AS-90
Британія надала Україні 16 гармат AS90, більшість із них уже прибули
20:40
Ексклюзив
російський безпілотник
"Пройшло поза увагою відповідних органів": дипломат Литвин про можливе виробництво Росією дронів у Китаї
20:19
Оновлено
Удар РФ по центру Краматорська: загинули 2 людини, серед 19 поранених 4 дитини
20:06
OPINION
Лише українці визначають, якої перемоги чи капітуляції вони хочуть
19:58
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фортифікації для Миколаївщини готові на 100%, – Шмигаль
19:30
військовий квиток, мобілізація
Міноборони пропонує дозволити українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн
19:12
Ексклюзив
Артем Дмитрук
Якщо Дмитрук правильно "розкладе карти", він зможе затягти ухвалення рішення про екстрадицію на кілька років, - кореспондент Радіо Свобода у Великій Британії
19:10
ЗСУ
У Києві відкрили другий центр рекрутингу до ЗСУ. В Україні їх уже 39
19:09
Ентоні Блінкен
Блінкен назвав "безвідповідальними" погрози Путіна щодо ядерної зброї
18:54
На фото: Ігор Коломойський
Суд зменшив розмір застави Ігорю Коломойському на понад 50 млн грн
18:51
Росіяни атакували дронами Берислав і Кіндійку на Херсонщині: є поранені
18:36
безробіття
Захід розширив підтримку українців, які хочуть здобути нову професію для відновлення країни
18:27
Німеччина уряд
Німеччина збільшила на €400 млн військову допомогу Україні
18:22
Оновлено
фото зруйнованих міст України для реклами
МЗС України відреагувало на використання у передвиборчій рекламі в Грузії фото зруйнованих українських міст
18:06
OPINION
Ядерні погрози Путіна. Байден дасть задню?
18:03
Ілон Маск
Британія не запросила Маска на інвестиційний саміт: мільярдер відреагував
18:01
ЗСУ на фронті
Російські окупанти атакують на 11 напрямках фронту: від початку доби відбулося 106 боєзіткнень
17:49
Ексклюзив
Американські боєприпаси
Бомба JSOW може перетворитися на далекобійну ракету: Defense Express про новий пакет допомоги від США
17:41
фейк
Росія розпочала дезінформаційну кампанію проти нового складу Єврокомісії, - ЦПД
17:37
новини Львівщини
РФ ударила по Харкову: попередньо відомо про чотирьох потерпілих
17:34
Вовчанськ
У Вовчанську росіяни облаштовують тунелі для переміщення між будинками, - ОТУ "Харків"
17:23
Jerry Heil і Юлія Саніна випустили спільну пісню WABI-SABI та кліп на неї
17:15
Аналітика
ракети над АЕС
Чи можна захистити атомні станції від російських атак та чому "другий Чорнобиль" можливий хіба що в Курську
17:10
У Дії іноземці сформували понад 20 тис. посвідок на проживання в Україні, - Федоров
16:59
кадр з фільму "Морена"
Український фільм жахів з елементами еротики "Морена" вийде в прокат 5 грудня
16:57
Оновлено
Наслідки обстрілу Києва
Росія атакувала Україну з ночі на 26 вересня: в Одесі є загибла, МіГ-31 тричі запускав ракети
16:55
Україна ЄС
У ЄС запевнили, що погрози Путіна про ядерну зброю не змінюють позицію стосовно підтримки України
16:46
Ексклюзив
Південноукраїнська АЕС
Енергоатом не збудував необхідних захисних споруд над відкритими розподільчими пристроями, - експертка з питань ядерної енергетики й безпеки Кошарна
16:46
Народний депутат України Артем Дмитрук
Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Дмитрука
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV