Фінансований урядом Канади медіафонд пояснив, як виділили кошти на фільм "Росіяни на війні"

Про це "Детектору медіа" повідомив виконавчий віцепрезидент Канадського медіафонду (CMF) із маркетингу та зв’язків із громадськістю Матьє Шантелуа.

CMF, фінансований урядом Канади, виділив $340 тис. на документальний фільм режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at War). За словами Шантелуа, фільм отримав гроші через спеціальну програму Broadcaster Envelope Program. У ній мовники, регульовані Канадської радою теле- і радіомовлення (CRTC), самостійно обирають проєкти, на які автоматичного виділяються кошти від CMF.

Документальний фільм "Росіяни на війні" обрав мовник TVO, який і використав для нього свій слот у бюджеті програми. TVO — публічна освітня телемережа провінції Онтаріо, що є агенцією при міністерстві освіти провінції Онтаріо та некомерційною благодійною організацією.

"Ми покладаємося на наших довірених і регульованих CRTC мовників, щоб забезпечити відповідність проєкту стандартам, схваленим CRTC", — зазначив Шантелуа.

У CMF повідомили також, що свідомі того занепокоєння, яке висловили Конгрес українців Канади та офіційні представники України щодо цього фільму, і спілкувались про це з організаторами Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) та продюсерами стрічки.

"Ми дуже серйозно ставимося до цих проблем і беремо активну участь. Ми продовжуємо підтримувати канадський контент, який відображає широкий спектр голосів та історій, а також розуміємо делікатність теми та потенціал для різних інтерпретацій", — додав віцепрезидент медіафонду.

Раніше повідомлялося, що канадська мережа TVO відмовилась транслювати стрічку, що вважає нормою звірства РФ проти мирного населення України.

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки, колишньої співробітниці пропагандистського каналу Russia Today Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". Трофімова майже рік провела з російським батальйоном, який воює на сході України. Вона заявила, що хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF) за намір показати пропагандистську стрічку Анастасії Трофімової. Покази заплановані на 10, 13,14 та 15 вересня.

На міжнародній онлайн-платформі Change.org канадська організація OSUDemocracy оприлюднила петицію до організаторів Міжнародного кінофестивалю в Торонто з вимогою не показувати фільм "Росіяни на війні". У петиції наголосили, що фільм, профінансований Канадським медіафондом — державно-приватним партнерством між Департаментом канадської спадщини та канадською кабельною індустрією — привертає увагу громадськості до російського агресора, не звертаючи належної уваги на жахливі воєнні злочини, скоєні проти українських цивільних.

У Департаменті канадської спадщини висловили обурення через те, що уряд Канади профінансував пропагандистський фільм, режисерка якого "увійшла на суверенну українську територію разом із загарбницькими російськими військами, порушивши таким чином українське законодавство, український суверенітет і, можливо, порушивши санкції Канади".



