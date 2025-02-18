У разі "заморозки" війни саме на Дніпропетровщині можуть розмістити міжнародний військовий контингент, - голова облради Лукашук

Про це він написав у телеграм.

"Останнім часом багато читаємо про співпрацю між Україною та США у сфері критичних ресурсів. В цьому контексті вже з'явилися розмови і про Китай. Світ розуміє, що коли йдеться про корисні копалини – це безпосередньо розмова про Дніпропетровську область, а також про Полтавську та Кіровоградську. Наші міжнародні партнери усвідомлюють як цінність цих ресурсів, так і необхідність їхнього надійного захисту", - зазначив Лукашук.

За його словами, саме на Дніпропетровщині є потужна комбінація необхідних трудових ресурсів, освітніх хабів та перевіреної роками інфраструктури.

Читайте також: Гарантії безпеки ніяк не пов'язані з миротворчим контингентом у зоні зіткнення, - військовий експерт Самусь

"Дніпропетровська область з 2014 року була і є головним військовим, гуманітарним та освітнім хабом. Ймовірно, в разі "заморозки" війни саме тут може бути розміщений міжнародний військовий контингент. Якщо він взагалі буде в Україні", - вважає очільник облради.

Він наголосив, що з одного боку, це відкриває можливості для розвитку регіону та залучення інвестицій, проте з іншого – ворог перебуває за 5-7 км від кордонів області.

Читайте також: Миротворча місія в Україні: фантазії Макрона чи дієвий сценарій для перемир’я. Пояснюємо

"На жаль, Росія не зникне, треба бути реалістами. Саме військова, безпекова ситуація визначатиме розвиток нашого регіону", - резюмував Лукашук.

Миротворчі війська в Україні. Що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомив, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.