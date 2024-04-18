Україна – в ОБСЄ: 97% російських атак спрямовані на цивільну інфраструктуру
Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих авіабомб вражають військові цілі. Решта спрямовані на цивільну інфраструктуру України
Про це заявила заступниця голови української місії при ОБСЄ Вікторія Кувшинникова під час засідання Постійної ради цієї організації 18 квітня, передає Укрінформ.
"Щодня Росія вбиває людей і руйнує критично важливу інфраструктуру в Україні. Вчора сталася ще одна жахлива атака. Росія влучила трьома ракетами в густонаселений район Чернігова. Щонайменше 18 людей загинули та ще 78 отримали поранення. Це – терор у його найжахливішому прояві. Лише один із багатьох випадків", - сказала вона.
Кувшинникова наголосила, що Україна потребує більше систем ППО для захисту цивільних об'єктів, адже 97% атак спрямовані саме на них.
"Російські пропагандисти не приховують своїх намірів, відкрито заявляючи, що їхня мета – зробити українські міста непридатними для життя. Окрім ракет і безпілотників, росіяни масово скидають керовані авіабомби на Харків, Суми та інші райони й населені пункти вздовж лінії фронту", - заявила дипломатка.
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