"Усі все розуміють": журналіст Цимбалюк пояснив, як НАТО мало б відреагувати на залучення військ КНДР у війні РФ проти України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Є кілька версій того, чому в НАТО так повільно реагують на інформацію щодо залучення військ КНДР у війні проти України. По-перше, представники країн НАТО копіюють страуса, який сховав голову в пісок і не реагують на ситуацію відповідним чином. Друга версія полягає в тому, що всі все розуміють. Представники країн НАТО дуже обережно обирають коментарі щодо ситуації, яка зараз складається. Оскільки, після того, як вони офіційно підтвердять, що війська КНДР беруть участь на боці Росії у війні проти України, їм доведеться реагувати. В НАТО мала б бути реакція військового характеру. Бо фактично війська КНДР вже перебувають на території Європи", - пояснив Цимбалюк.

Журналіст переконаний, що в НАТО вже давно мають інформацію про перекидання військ КНДР до Росії.

"Якщо в НАТО вважають, що вони й далі можуть обійтись фразами про значну ескалацію, або вдавати здивування й запитувати про те, що ж війська КНДР роблять в Росії, як це робив Ллойд Остін, то вони помиляються. Чогось напередодні вторгнення американська розвідка дуже чітко прописала всі можливі сценарії війни Росії проти України. А зараз на Заході вдають із себе дурнів. Вони говорять про якісь дані від Південної Кореї, що їх потрібно ще проаналізувати й так далі. В Європі вирує гігантська пожежа, а вони збираються проводити якісь наради й уточнення", - додав він.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

23 жовтня Reuters із посиланням на південнокорейських парламентарів повідомило, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.