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В ISW пояснили, навіщо РФ звинувачує Україну й НАТО у тероризмі

12 червня, 2024 середа
07:28
Війна з Росією Олександр Бортніков

Кремль часто використовує звинувачення України та НАТО в тероризмі, щоб підірвати підтримку партнерів і показати себе жертвою західної та української агресії

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що голова Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександр Бортніков "посилив безпідставний і шаблонний наратив Кремля", звинувачуючи Україну та НАТО в організації терактів проти Росії.

Під час засідання Національного антитерористичного комітету РФ 11 червня Бортніков заявив, що Україна за підтримки США і НАТО "нарощує зусилля для вчинення терактів і диверсій на території Росії". Крім цього, він звинуватив Україну та НАТО у причетності до теракту в "Крокус Сіті".

Аналітики ISW оцінили, що теракт здійснила афганська філія Ісламської держави, і немає жодних доказів того, що Україна була залучена в будь-яких діях.

Теракт у "Крокус Сіті холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину, внаслідок якої загинули 145 осіб. ФСБ затримала понад 10 підозрюваних, серед них – четверо таджиків.

Більш ніж за два тижні до теракту уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Увечері 23 березня президент України Володимир Зеленський уперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби РФ звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті хол".

10 квітня слідчий комітет РФ заявив, що до теракту в "Крокус Сіті холі" нібито причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings.

Теги:
Світ
Україна
Росія
теракт
НАТО
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