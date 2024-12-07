Відео з виступом Путіна про "Орешник" дуже ретельно оброблено штучним інтелектом, - генерал Мусаєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Головний момент - Путін усе-таки перебуває в страху перед своїм майбутнім. Він прекрасно розуміє і бачить, що напад на Україну у 2022 році та гаряча фаза війни - його найглибша помилка. Він це чудово розуміє, як і те, що наслідки будуть для нього жахливі, аж до смерті, до позбавлення всіх планів про велич, яку він про себе залишає в історії. Усі ці плани про майбутнє сьогодні, власне кажучи, зруйновані", - зауважив Альнур Мусаєв.

На його думку, основний психологічний стан Путіна - глибокий страх перед власним майбутнім. І на ґрунті цього страху переважно чиняться й погрози.

"Ось цей його виступ про "Орешник", і ви, як журналісти-інформаційники, прекрасно розумієте, що це відео оброблено штучним інтелектом і дуже ретельно оброблено аж до міміки, до вимови найменших моментів. Тобто це суто пропагандистське відео, яке спрямоване на те, щоб страх відчував противник. Ціла серія таких дій була зроблена у зв'язку з "Орешником" - виступ Захарової з телефоном по гучному зв'язку і багато інших підготовчих речей для того, щоб максимально використати цей удар "Орешником" саме в пропагандистському плані. А це ще раз характеризує, що Путін перебуває в стані страху", - підкреслив генерал.

Мусаєв резюмував, що всі ми мріємо про таку паніку Путіна, яка у нього була під час походу Пригожина на Москву, і це було б дуже важливим і необхідним його станом, який вплинув би на майбутнє військове протистояння України проти Росії. Однак, на жаль, паніки поки що у Путіна немає, але страх присутній, а європейські держави та Україна повинні його посилювати.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

ISW писав, що Росія може додатково провести випробувальні запуски балістичних ракет, таких самих, якими атакувала напередодні, або подібних, найближчими днями.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.

28 листопада під час саміту ОДКБ російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.