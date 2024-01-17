З'явилися обставини, які дозволяють впливати на партнерів щодо передачі ракет без обмеження дальності, - Згурець

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Сподіваюсь, що у Бундестазі вистачить голосів щодо передачі далекобійних ракет Taurus . І головне питання полягає не лише в передачі Taurus, а в передачі Taurus з дальністю у 500 км. Не у 300 км, з цими обмеженими чинниками політичного значення, а саме з максимальними можливостями. Тому, що поява в арсеналі російської армії північнокорейських ракет, які запускаються з глибини території РФ, дозволяє нам ставити питання про те, що оптимальний шлях захисту від російських атак - це удари по об'єктах у глибині російської території", - наголосив Згурець.

За словами військового експерта, зараз є політичні обставини, які дозволяють впливати на партнерів щодо збільшення технічних параметрів далекобійних ракет без обмеження їхніх характеристик по дальності. Далекобійні ракети Taurus з дальністю 500 км дуже потрібні Україні.

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

15 січня голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина має надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які можуть зруйнувати Кримський міст – важливий логістичний шлях російських окупантів.