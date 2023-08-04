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Військком із Запоріжжя отримав підозру через виплату додаткової винагороди підлеглим у майже мільйон

4 серпня, 2023 п'ятниця
12:13
Суспільство на фото: ТЦК і СП

У п'ятницю, 4 серпня, екскерівнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили підозру через виплату безпідставної додаткової винагороди підлеглим у майже 1 млн грн

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначають, що підозрюваний у 2022 році безпідставно виплатив додаткову винагороду у майже 1 млн грн своїм підлеглим. Ті, за даними слідства, не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Наразі чоловік очолює Донецький обласний територіальний центр комплектування.

Підозрюваного затримали. Йому оголосили підозру за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення службових повноважень) і вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК. Згодом Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня  стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.  

Робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

27 липня Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. Також в одного із посадовців знайшли наркотики. За два дні суд помістив за ґрати очільника Рівненського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у побитті військовослужбовця.

Також СБУ затримала посадовця військкомату на Полтавщині, який за хабарі міг допомагати чоловікам ухилятися від служби в армії.  

Крім того, прокуратура розслідує незаконне збагачення керівника Дніпропетровського обласного центру комплектування та соціальної підтримки - проведено обшуки.

Правоохоронці під час майже 100 обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.  

1 серпня стало відомо, що правоохоронці затримали посередника, який отримав близько 400 тис. грн хабаря за ремонт казарм для мобілізованих ЗСУ в Одеській області. А вже 3 серпня Єгора Смирнова, військкома з Южного Одеської області, направили на фронт після скандалу про його підозріле збагачення. Військовослужбовця перевіряють правоохоронці.

Україна
Запоріжжя
Запорізька область
Офіс генпрокурора
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