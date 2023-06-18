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Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт

18 червня, 2023 неділя
10:42
Війна з Росією Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт

На півдні України внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС залишається підтопленим 41 населений пункт

Про це у telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Херсонській області на Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м.

Повідомляється, що підтопленими залишаються шість населених пунктів на території, яка контролюється владою України. На тимчасово захопленій росіянами території - 17 населених пунктів.

Евакуйовано 2783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини.

Врятовано 716 людей, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Також додається, що за добу відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт - 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів. Було відвезено понад 401 тонну води та 36 597 кг харчові продукти та предметів першої необхідності.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт

Фото: telegram-канал ДСНС

У дописі також зазначається, що у Миколаївській області частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі.

За добу відкачано 426 кубметрів води з території 21 домоволодіння. З початку робіт відкачано 2 тис. 216 кубометрів води зі 130 домоволодінь.

Евакуйовано 832 людей, у тому числі 165 дітей.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

  • Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти.

  • 17 червня повідомлялося, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Національні парки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю.

  • Станом на вечір суботи, 17 червня, відомо про 16 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Суспільство
Україна
Миколаївщина
Херсонщина
ДСНС
Каховка
Військові новини
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