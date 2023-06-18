Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт

Про це у telegram повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Херсонській області на Дніпрі у створі посту "Херсон" спостерігається зниження рівня води. Зафіксований рівень 0,7 м.

Повідомляється, що підтопленими залишаються шість населених пунктів на території, яка контролюється владою України. На тимчасово захопленій росіянами території - 17 населених пунктів.

Евакуйовано 2783 особи, у тому числі 309 дітей, 80 маломобільних осіб та 284 тварини.

Врятовано 716 людей, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.

Також додається, що за добу відкачано понад 24 тис. тонн води з 82 будинків та підвалів, з початку робіт - 107 тис. тонн води з 413 будинків та підвалів. Було відвезено понад 401 тонну води та 36 597 кг харчові продукти та предметів першої необхідності.

Фото: telegram-канал ДСНС

У дописі також зазначається, що у Миколаївській області частково підтоплені 18 населених пунктів у Баштанському районі.

За добу відкачано 426 кубметрів води з території 21 домоволодіння. З початку робіт відкачано 2 тис. 216 кубометрів води зі 130 домоволодінь.

Евакуйовано 832 людей, у тому числі 165 дітей.